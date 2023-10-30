В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуме. В церемонии возложения участвовали спикер Парламента Лаша Ашуба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, члены правительства, депутаты Парламента, представители общественности.
День памяти жертв политических репрессий в Абхазии отмечается ежегодно 30 октября. По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, в Абхазии в 30-40-е годы XX века было репрессировано до семи тысяч человек.
Памятник в честь жертв политических репрессий 30-40-х годов установлен в Абхазии в октябре 2011 года.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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