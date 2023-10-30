В ДАР НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ АГУ

Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ . В Абхазском государственном университете в присутствии первого проректора Романа Дбар, заведующего кафедрой «Энергетических систем» агроинженерного факультета Мая Кимкетова, преподавателей кафедры и сотрудников Научной библиотеки им. Д.И. Гулия АГУ, Левана Микаа – сыном, была передана в дар вузу личная книжная библиотека отца, бывшего доцента кафедры энергетических систем, заслуженного энергетика Республики Абхазия Гиви Платоновича Микаа

Благодаря Левану Микаа, университету предоставлена возможность получить личную библиотеку, которая представляет собой очень специализированный фонд в части, касающейся электроэнергетики и смежных областей науки – физики и математики. Эти издания найдут свое достойное место в научной библиотеке университета.

«Это неординарное и очень приятное событие. Гиви Платонович остается в нашей памяти как человек, с которого начиналось это направление в университете и сегодня у нас есть возможность вспомнить о том вкладе, который он сделал в развитие данного направления», – отметил Роман Дбар, поблагодарив Левана Микаа за такой шаг.

Он подчеркнул, что на всех книгах имеется экслибрис Гиви Платоновича и это позволит изданиям сохранить свою идентичность в общем библиотечном фонде университета. Более того, эта литература поможет вузу в подготовке высоко квалифицированных специалистов.

«Это то, о чем всегда мечтал и думал, к чему приложил свои усилия Гиви Платонович», – констатировал, Роман Дбар.

В свою очередь заведующий кафедрой энергетических систем агроинженерного факультета Май Кимкетов отметил, что эта литература внесет существенный вклад в обучение студентов. В некоторых книгах есть закладки, записи Гиви Платоновича, что придает им еще больше ценности. По ним было видно, как он любил свое дело и трепетно относился к каждому изданию.

Рассматривая библиотеку, преподаватели кафедры отметили, что каждая книга эксклюзивная, таких книг, к сожалению, уже нет.

«Эта библиотека всегда будет востребована студентами. Открыв книгу, благодаря экслибрису, студент сможет увидеть, что она принадлежала Гиви Платоновичу, и это очень ценно. Гиви Платонович всю жизнь собирал эти книги по крупицам, каждая из них специфичная, специальная. По оставленным закладкам видно, как он ответственно готовился к лекциям. Дело, которому он посвятил свою жизнь, живет», – отметила директор Научной библиотеки АГУ Эмма Голандзия.