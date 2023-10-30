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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ДВУХ КОЛЛЕГ

Новости Понедельник, 30 октября 2023 14:56
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ВСТРЕЧА ДВУХ КОЛЛЕГ

Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки делегации Республики Абхазия в Республику Беларусь министр по ЧС Лев Квициния встретился в Минске с главой спасательного ведомства Беларуси Вадимом Синявским, а также с его первым заместителем Александром Худолеевым. На встречах рассматривался ряд конкретных вопросов сотрудничества спасательных ведомств двух стран.

Лев Квициния подробно интересовался структурой организации подразделений МЧС Беларуси, техническим и технологическим сопровождением их жизнедеятельности, действующими ведомственными нормативами, подготовкой специалистов, вопросами производства спецтехники и оборудования.

Помимо официальных встреч глава спасательного ведомства Абхазии посетил Центр управления силами МЧС РБ, Институт гражданской защиты, полигоны по подготовке пожарных и спасателей, лаборатории и тренажерные комплексы по имитации и последующей ликвидации тех или иных чрезвычайных ситуаций, а также производственные цеха по выпуску спецтехники и оборудования для нужд МЧС Беларуси.

В ходе встреч с руководством МЧС РБ абхазской стороной затрагивалась и тема подготовки наших спасателей и пожарных в профильных учебных заведениях Беларуси.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 30 октября 2023 14:59

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