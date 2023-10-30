КОМАНДА РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА – ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ . Команда Рицинского реликтового национального парка стала победителем чемпионата Республики Абхазия по конному спорту, который прошел 28-29 октября на Бзыбском ипподроме. В турнире принимали участие четыре команды из Гулрыпшского, Гагрского, Гудаутского районов и впервые команда Рицинского реликтового национального парка, которая в итоге набрала 212 очков.

Второе место заняла команда Гагрского района, набравшая 200 очков. Третье место заняли спортсмены Гулрыпшского района, набравшие 48 очков.

В рамках чемпионата состоялись скачки на различные дистанции, также наездники показали свое мастерство в конно-спортивных состязаниях, таких как конный футбол, метание дротиков, рубка и джигитовка.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация конного спорта Абхазии.