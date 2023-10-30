 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ
октября 18 2023

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ

Ученые археологи из Вюрцбургского университета Германии обнаружили свидетельства существования ранее неизвестного индоевропейского языка при раскопках…
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОМАНДА РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА – ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Новости Понедельник, 30 октября 2023 15:00
Оцените материал
(0 голосов)
КОМАНДА РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА – ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. Команда Рицинского реликтового национального парка стала победителем чемпионата Республики Абхазия по конному спорту, который прошел 28-29 октября на Бзыбском ипподроме. В турнире принимали участие четыре команды из Гулрыпшского, Гагрского, Гудаутского районов и впервые команда Рицинского реликтового национального парка, которая в итоге набрала 212 очков.

Второе место заняла команда Гагрского района, набравшая 200 очков. Третье место заняли спортсмены Гулрыпшского района, набравшие 48 очков.

В рамках чемпионата состоялись скачки на различные дистанции, также наездники показали свое мастерство в конно-спортивных состязаниях, таких как конный футбол, метание дротиков, рубка и джигитовка.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация конного спорта Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 30 октября 2023 15:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА ДВУХ КОЛЛЕГ ДМИТРИЙ ГВАЗАВА И ФИЛИПП ДЕНЕС – ПОБЕДИТЕЛИ ИТАЛЬЯНСКОГО ЧЕМПИОНАТА GT »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.