ДАУР КОВЕ НАЗНАЧЕН ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове в своём телеграм-канале объявил о том, что с сегодняшнего дня уходит с должности министра.

«Я принял это решение в связи с переходом на другую работу. За этот период мы смогли добиться многого, вместе прошли большой и интересный путь. Это был потрясающе яркий и незабываемый опыт, полный интересных проектов, новых знакомств, постоянного обучения», – написал Кове.

Он выразил благодарность деятелям культуры и коллективу министерства за совместную работу.