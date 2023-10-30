ДАУР КОВЕ НАЗНАЧЕН ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА
Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове в своём телеграм-канале объявил о том, что с сегодняшнего дня уходит с должности министра.
«Я принял это решение в связи с переходом на другую работу. За этот период мы смогли добиться многого, вместе прошли большой и интересный путь. Это был потрясающе яркий и незабываемый опыт, полный интересных проектов, новых знакомств, постоянного обучения», – написал Кове.
Он выразил благодарность деятелям культуры и коллективу министерства за совместную работу.
«Это было интересное, плодотворное время. Я навсегда останусь благодарным каждому из вас за помощь в работе, поддержку, доброжелательное отношение и совместно достигнутые результаты», - отметил Даур Кове.
Он пожелал коллективу министерства в дальнейшем плодотворной работы на благо и процветание Родины.
По информации полученной «Абхазия-информ», Даур Кове назначен замглавы Администрации Галского района.
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