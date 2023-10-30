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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ НАЗНАЧЕН ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Новости Понедельник, 30 октября 2023 16:31
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ДАУР КОВЕ НАЗНАЧЕН ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове в своём телеграм-канале объявил о том, что с сегодняшнего дня уходит с должности министра.

«Я принял это решение в связи с переходом на другую работу. За этот период мы смогли добиться многого, вместе прошли большой и интересный путь. Это был потрясающе яркий и незабываемый опыт, полный интересных проектов, новых знакомств, постоянного обучения», – написал Кове.

Он выразил благодарность деятелям культуры и коллективу министерства за совместную работу.

«Это было интересное, плодотворное время. Я навсегда останусь благодарным каждому из вас за помощь в работе, поддержку, доброжелательное отношение и совместно достигнутые результаты», - отметил Даур Кове.

Он пожелал коллективу министерства в дальнейшем плодотворной работы на благо и процветание Родины.

По информации полученной «Абхазия-информ», Даур Кове назначен замглавы Администрации Галского района.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Понедельник, 30 октября 2023 16:34

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