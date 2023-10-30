Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия». В нем предлагается увеличить срок действия выданного вида на жительство с пяти до десяти лет и установить перечень документов, выдаваемых паспортным управлением Министерства внутренних дел Абхазии и его территориальными подразделениями, подтверждающих постоянное проживание иностранных граждан на территории Республики Абхазия в течение необходимого количества лет.