ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА
Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия». В нем предлагается увеличить срок действия выданного вида на жительство с пяти до десяти лет и установить перечень документов, выдаваемых паспортным управлением Министерства внутренних дел Абхазии и его территориальными подразделениями, подтверждающих постоянное проживание иностранных граждан на территории Республики Абхазия в течение необходимого количества лет.
В обсуждении законопроекта приняли участие представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария и представители Министерства внутренних дел.
После обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект в первом чтении.
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