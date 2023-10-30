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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Понедельник, 30 октября 2023 16:36
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия». В нем предлагается увеличить срок действия выданного вида на жительство с пяти до десяти лет и установить перечень документов, выдаваемых паспортным управлением Министерства внутренних дел Абхазии и его территориальными подразделениями, подтверждающих постоянное проживание иностранных граждан на территории Республики Абхазия в течение необходимого количества лет.

В обсуждении законопроекта приняли участие представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария и представители Министерства внутренних дел.

После обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект в первом чтении.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 30 октября 2023 16:41

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