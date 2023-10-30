ХИБЛА АМИЧБА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ, ОРГАНИЗОВАННОМ БЕРЛИНСКИМ ОБЩЕСТВОМ ИМ. М.И. ГЛИНКИ
Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. В Берлине состоялась презентация выставки «Сергей Рахманинов – Фёдор Шаляпин: параллели и пересечения». Полномочный представитель Министерства иностранных дел Республики Абхазия в Германии Хибла Амичба приняла участие в этом мероприятии.
Выставка была открыта лекцией генерального директора Российского национального музея музыки Михаила Брызгалова, посвященной юбилейной дате – 150-летию обоих великих музыкантов.
Вечер прошел в здании Российского Дома науки и культуры в Берлине.
Последнее от Super User
- ТПП АБХАЗИИ ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АРАБСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ СЕМЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЕЛ
- ДЕЛЕГАЦИЯ ГТК АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТАМОЖЕННОМ ФОРУМЕ
- В НИКАРАГУА ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КАРИБСКОГО РЕГИОНА
- ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА
- ДАУР КОВЕ НАЗНАЧЕН ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА