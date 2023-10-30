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Абхазия Информ

В НИКАРАГУА ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КАРИБСКОГО РЕГИОНА

Новости Понедельник, 30 октября 2023 16:47
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В НИКАРАГУА ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КАРИБСКОГО РЕГИОНА

Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария посетил фестиваль культуры и искусства карибского региона Никарагуа. Фестиваль прошел на площади перед национальным дворцом культуры Никарагуа и был организован Министерством туризма Никарагуа.

Инар Ладария также посетил открытие недели Русского кино в Манагуа. Мероприятие состоялось в Национальной синематеке Республики Никарагуа и было организовано представительством Россотрудничества в Республике Никарагуа совместно с российской киностудией «Мосфильм».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 30 октября 2023 16:49

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