В НИКАРАГУА ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КАРИБСКОГО РЕГИОНА
Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария посетил фестиваль культуры и искусства карибского региона Никарагуа. Фестиваль прошел на площади перед национальным дворцом культуры Никарагуа и был организован Министерством туризма Никарагуа.
Инар Ладария также посетил открытие недели Русского кино в Манагуа. Мероприятие состоялось в Национальной синематеке Республики Никарагуа и было организовано представительством Россотрудничества в Республике Никарагуа совместно с российской киностудией «Мосфильм».
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