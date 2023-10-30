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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ГТК АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТАМОЖЕННОМ ФОРУМЕ

Новости Понедельник, 30 октября 2023 17:19
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ДЕЛЕГАЦИЯ ГТК АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТАМОЖЕННОМ ФОРУМЕ

Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. В эти дни в Москве проходит ежегодный «Международный таможенный форум – 2023», в работе которого принимает участие делегация Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, возглавляемая первым заместителем председателя ГТК Алиасом Лабахуа. На форуме представлены руководители таможенных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Киргизии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Италии, Ирана, Индии, Китая, Казахстаан, Турции и Кубы.

В рамках Форума делегации стран-участниц возложили цветы к монументу Солдату – Победителю.

Деловая программа форума включает в себя десятки мероприятий, объединенных в 12 тематических треков, охватывающих такие вопросы, как трансформация международной логистики и развитие транспортных коридоров, поддержка и упрощение внешнеэкономической деятельности, цифровизация внешней торговли, международное сотрудничество, а также другие актуальные вопросы в сфере таможенного дела.

Делегация ГТК Абхазии приняла участие в заседании панельной сессии «Меры поддержки: просто о сложном», а также в работе круглых столов «Институт уполномоченного экономического оператора: современное состояние и ближайшие перспективы» и «Трансграничные финансовые операции для участников ВЭД».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 30 октября 2023 17:23

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