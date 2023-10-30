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Абхазия Информ

ТПП АБХАЗИИ ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АРАБСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ СЕМЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЕЛ

Новости Понедельник, 30 октября 2023 17:49
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ТПП АБХАЗИИ ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АРАБСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ СЕМЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЕЛ

Сухум. 30 октября 2023. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась встреча президента Тамилы Мерцхулава с делегацией Арабской Федерации семей производителей и традиционных ремесел во главе с Мохамедом Абдель Бассет Аль-Кадахом. Цель встречи – обсуждение перспектив развития совместного сотрудничества организаций, а также возможности обмена опытом.

Тамила Мерцхулава, приветствуя гостей, подчеркнула важность их визита в республику и выразила надежду, что сотрудничество с данной организацией будет способствовать укреплению связей и пойдет на пользу всем ремесленникам.

В рамках встречи состоялось подписание меморандума, согласно которому стороны будут способствовать реализации совместных образовательных программ, расширять партнерские отношения между профессиональными и деловыми кругами, способствовать организации выставок и конференций.

ТПП Абхазии и Арабская Федерация намерены вести совместную работу по всестороннему развитию национальных ремесел, внедрению новых практик, налаживанию связей с зарубежными предприятиями.

«Это свидетельствует о растущем интересе к абхазским традиционным ремеслам и их потенциалу в развития экономики республики», – считает Тамила Мерцхулава.

В Торгово-промышленной палате надеются, что подписание меморандума с Арабской Федерацией стимулирует развитие новых проектов и откроет новые перспективы для бизнеса и предпринимательства в Абхазии.

«Мы очень благодарны вам и вашим коллегам за теплый прием. Нам было очень интересно приехать в Абхазию чтобы на месте наладить отношения еще на более высоком уровне. Основные цели нашего союза – наладить отношения именно в этом направлении и в развитие малого бизнеса. У многих арабских стран был такой опыт, они достигли хороших успехов. Мы приехали сюда с большой надеждой на дальнейшее сотрудничество ТПП Абхазии с нашей Федерацией», – сказал Мохамед Абдель Бассет Аль-Кадах.

Он выразил готовность содействовать организации выставки ремесленников, а также отметил, что все представительства Федерации в арабских странах, были созданы по инициативе Министерства труда этих стран.

«У каждой страны своя специфика, поэтому на подобных встречах стороны не только знакомятся, но и делятся новыми идеями, обмениваются опытом. Мы очень долго шли к подписанию соглашения между Федерацией и ТПП и очень рады, что наконец-то это произошло. Мы готовы приложить все усилия для того, чтобы это подписание было не только на бумаге», – подчеркнул глава Федерации.

***

В рамках делового визита, гости встретятся с экс-министром культуры, директором Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвирой Арсалия, посетят этнопарк «Апсны парк», частные гончарные студии, где ознакомятся с культурой, бытом и историей абхазского народа, а также ряд абхазских компаний. Затем они побывают на озере Рица.

Арабская Федерация семей производителей и традиционных ремёсел входит в состав Совета арабского экономического единства и Лигу арабских государств. Региональные представительства Союза расположены в большинстве арабских стран, таких как Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Омане и др. Штаб-квартира Федерации располагается в столице Сирии – Дамаске.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 30 октября 2023 17:53

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