АЛИ МУХАММАД НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ АБХАЗИИ В СИРИИ
Новости Вторник, 31 октября 2023 19:40
Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ. Указом Президента Абхазии Али Мухаммад назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. В тексте Указа, в частности, сказано:
«В соответствии с пунктом 8 статьи 53 Конституции Республики Абхазия назначить Али Мухаммада Джалаловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике».
Указ подписан 31 октября 2023 года.
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