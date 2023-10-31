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Абхазия Информ

АЛИ МУХАММАД НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ АБХАЗИИ В СИРИИ

Новости Вторник, 31 октября 2023 19:40
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Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ. Указом Президента Абхазии Али Мухаммад назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. В тексте Указа, в частности, сказано:

«В соответствии с пунктом 8 статьи 53 Конституции Республики Абхазия назначить Али Мухаммада Джалаловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике».

Указ подписан 31 октября 2023 года.

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