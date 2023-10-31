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Абхазия Информ

МОНЕТА БАНКА АБХАЗИИ СТАЛА ПРИЗЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОНЕТ

Новости Вторник, 31 октября 2023 20:29
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МОНЕТА БАНКА АБХАЗИИ СТАЛА ПРИЗЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОНЕТ

Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ. Памятная монета «Новый Афон», выпущенная Национальным банком Республики Абхазия, заняла третье место на XVII международном конкурсе монет «Монетное созвездие» в номинации «Оригинальная технология».

«Монетное созвездие» – единственный международный конкурс монет на территории России, за свою многолетнюю историю ставший одним из самых авторитетных в мире. Организатор конкурса – Издательский дом «Уотер Марк».

Среди участников «Монетного созвездия» в 2023 г. 23 участника из 18 стран: ART MINT (Франция), CIT Coin Invest AG, Лихтенштейн, Венгерский монетный двор, Итальянский монетный двор, Downies - Австралия, Королевский монетный двор Нидерландов, Литовский монетный двор, монетный двор Бельгии, Федеральный монетный двор Швейцарии, Центральный банк Российской Федерации, Национальный банк Республики Абхазия, Монетный двор Греции и др.

Победителей определяет профессиональное жюри, состоящее из специалистов крупнейших музеев, аукционных домов, нумизматических обществ, коммерческих банков, специализированных изданий о монетах.

Монеты, представленные в номинации «ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» оценивались с точки зрения качества исполнения, использования специальных технологий, способов отделки, применения необычных материалов, а также того, как выбранные технологические решения помогли раскрыть тему.

Монета «Новый Афон» - одна из пяти монет серии «Достопримечательности Республики Абхазия». Монета состоит из внутреннего диска из композитного материала «Пламет» с цветным полиграфическим изображением и наружного металлического кольца из алюминиевого сплава с чеканкой.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 31 октября 2023 20:41

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