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Абхазия Информ

КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 31 октября 2023 20:46
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КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в тайном хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере.

Преступление имело место в с. в с. Гячрипш Гагрского района, когда на тот момент неизвестный проник путем взлома пластикового окна в домовладение потерпевшего и совершил кражу холодильника, кофе машины, двух стабилизаторов напряжения, двух пицце-мейкеров и кулера для воды, после чего с места преступления скрылся.

Принятыми оперативными мерами подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и впоследствии задержан Торуа Гела Славикиевич 1985 г.р., житель с. Галхуч Ткуарчалского района, который в содеянном уже сознался.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.155 УК РА, проводит следственный отдел Районного управления внутренних дел. Судом Гагрского района удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании в отношении гражданина Торуа меры пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 31 октября 2023 20:48

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