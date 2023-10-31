МИНИСТР ВД ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КРАСНОДАРА

Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ . Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял представителей Совета Краснодарской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел России. Во встрече с абхазской стороны приняли участие первый замминистра внутренних дел Руслан Ажиба, главный советник министра Инал Маршания. С российской стороны в переговорах участвовал представитель ветеранской организации полковник внутренней службы в отставке Вячеслав Яшин.

Ветераны прибыли в республику с целью расширения и укрепления двусторонних отношений.

Приветствуя делегацию, Роберт Киут подчеркнул, что в Абхазии отношение к ветеранам особенное. Министр отметил, что ветераны органов внутренних дел вносят весомый вклад в деятельность системы министерства, участвуя в работе по обучению и воспитанию сотрудников, пропаганде правовых знаний среди населения, формированию в обществе позитивного отношения к правоохранительным органам.

Роберт Киут подчеркнул динамичное развитие отношений правоохранительных органов двух государств. Он рассказал о планомерном развитии в сфере обмена информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой.

В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве Краснодарской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел России и Общественной организацией ветеранов органов внутренних дел МВД Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД.