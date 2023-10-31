ЭДУАРД БУТБА: МИНЗДРАВ ПОЭТАПНО ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД НИМ РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ

«Мы давно ведем работу по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с Российской Федерацией. Несколько встреч было на территории Российской Федерации. Думаю, что в 2024 году наши вопросы будут закрыты, есть ряд объективных причин, почему их решение переносится на 2024 год. Так, пункт 30 программы касается разработки и принятия закона Республики Абхазия «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний».

Ожидается проведение заседания профильного комитета Парламента с участием представителей Минздрава, на котором будет решен вопрос о представлении законопроекта. Пункт 31 предусматривает разработку и принятие закона о донорстве программа и разработка закона Республики Абхазия о донорстве крови и ее компонентах.

Мы в сентябре провели в Минздраве 8 видеоконференций с профильными специалистами Минздрава России. 6 сентября и 18 октября состоялись встречи в формате видеоконференцсвязи для устранения имеющихся противоречий. Пункты 32 и 33 касаются порядка оказания и критериев оценки качества медицинских услуг. В целях реализации этих пунктов Минздравом Абхазии и России было принято решение о внесении изменений в закон РА о здравоохранении.

Мы плотно сотрудничаем с Минздравом России, и я думаю, что все эти вопросы будут отрегулированы.

19 октября состоялась встреча с ректором Первый Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Петром Глыбочко. Мы подписали договор о сотрудничестве между Минздравом Абхазии и Сеченовским университетом. Договор достаточно объемный. В соответствии с ним, жителям Абхазии, имеющим российское гражданство и полис ОМС РФ, будет оказываться медицинская помощь в клинике университета, включая госпитализацию и проведение при необходимости высокотехнологических оперативных вмешательств.

Мы договорились, что это будет происходить без формы №057 (медицинского документа, который необходим для получения направления на лечение по ОМС или ВМП), что упростит госпитализацию. Сегодня у нас состоялось рабочее совещание. Мы будем детально готовить документы пациентов, которым необходимо оперативное лечение.

Мы также обсудили вопрос обучения медиков по дополнительным профессиональным программам, переподготовки наших специалистов разного профиля. Мы говорили также о выделении дополнительных квот на медико-профилактический факультет Сеченовского университета по линии Россотрудничества. Ситуация последних лет показала, насколько востребованы специалисты санэпидемслужбы, которых готовят в том числе и в медико-профилактическом факультете университета.

Что касается встречи с директором Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского, академиком РАН Константином Котенко – это огромный сегмент хирургической помощи, которая оказывается в РФ через Российский научный центр хирурги. Мы переговорили о госпитализации по полису ОМС. Они готовы с нами сотрудничать. Это сэкономит Абхазии десятки миллионов рублей.

Также мы говорили о подготовке ко II Абхазскому медицинскому форуму. В апреле 2023 Минздрав Абхазии провел I Абхазский медицинский форум, все прошло успешно. И мы пытаемся собрать такое же большое количество наших российских коллег, в том числе и специалистов узкого профиля. Мы ведем подготовку, общаемся с крупными специалистами – медиками и хотим сделать наш форум такой международной научной площадкой, где будут собираться, дискутировать, говорить о нововведениях, тактических руководствах и новациях в здравоохранении.

Такие глобальные цели мы ставим перед собой и идем по пути их поэтапной реализации. Все задачи, поставленные перед Минздравом руководством страны, поэтапно реализуются», – сообщил министр.