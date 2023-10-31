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ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА АППАРАТОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Вторник, 31 октября 2023 21:00
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ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА АППАРАТОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в зоне таможенного контроля таможенного пункта «Псоу» подвергли досмотру автомобиль под управлением гражданина Абхазии.

При досмотре в передней части борта обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Абхазии 21 аппарат для извлечения криптовалют и комплектующие к ним – 100 проводов, 40 вентиляторов и 11 дренажных насосов.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 31 октября 2023 21:04

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