ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА АППАРАТОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ . Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в зоне таможенного контроля таможенного пункта «Псоу» подвергли досмотру автомобиль под управлением гражданина Абхазии.

При досмотре в передней части борта обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Абхазии 21 аппарат для извлечения криптовалют и комплектующие к ним – 100 проводов, 40 вентиляторов и 11 дренажных насосов.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.