ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА АППАРАТОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ
Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в зоне таможенного контроля таможенного пункта «Псоу» подвергли досмотру автомобиль под управлением гражданина Абхазии.
При досмотре в передней части борта обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Абхазии 21 аппарат для извлечения криптовалют и комплектующие к ним – 100 проводов, 40 вентиляторов и 11 дренажных насосов.
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
Последнее от Super User
- КУБОК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
- ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В ВЕЧЕРЕ ЕДИНОБОРСТВ
- ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ
- 13 ПАЛЕСТИНЦЕВ ЗАДЕРЖАЛИ НА КПП «ИНГУР»
- ЭДУАРД БУТБА: МИНЗДРАВ ПОЭТАПНО ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД НИМ РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ