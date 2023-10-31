13 ПАЛЕСТИНЦЕВ ЗАДЕРЖАЛИ НА КПП «ИНГУР»
Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ. Группа беженцев из Палестины нелегально попала в Абхазию, чтобы затем выехать в Россию, рассказал радио Sputnik секретарь Совбеза Сергей Шамба. Российские пограничные службы задержали 13 человек на КПП «Ингур», в том числе детей и женщин, они были переданы правоохранительным органам Абхазии.
«Они хотели выехать дальше в Россию. Им в Грузии так и сказали, что за Ингуром вы уже можете попасть в Россию, подтолкнули их сюда», – добавил секретарь Совбеза.
Как уточнил Шамба, беженцы не понесли наказания за нарушение порядка пересечения госграницы, согласно законодательству. Абхазская сторона, по его словам, после переговоров с международными организациями возвратила задержанных в Грузию.
Сергей Шамба считает, что актуальная экономическая ситуация в Абхазии не позволяет принимать беженцев и в республике принимают все меры для недопущения их притока.
«Мы понимаем, что существует гуманитарная составляющая, но для этого есть более богатые страны, которые могут решать эту проблему», – сказал он.
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