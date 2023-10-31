ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ

Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ . 23 октября 2023 года, примерно в 18 часов 00 минут, оперуполномоченными ОУР ОМ-1 УВД по городу Сухум была произведена попытка задержания гражданина Сабекия Астамура Джониевича, у которого истек срок отсрочки исполнения административного наказания, назначенного ранее Сухумским городским судом. Последний, не подчинившись законным требованиям представителей власти о доставлении его в ОМ-1 УВД по городу Сухум, совместно с Теребовым Павлом Сергеевичем, стал оказывать сопротивление сотрудникам милиции, после чего, прибывшие для оказания им содействия агрессивно настроенные гражданские лица, стали наносить телесные повреждения представителям власти, в результате чего Сабекия А.Д. и Теребову П.С. удалось скрыться с места происшествия.

23 октября 2023 года, примерно в 19 часов 40 минут, в ходе реализации оперативной информации о месте нахождении лиц, применивших насилие в отношении представителей власти при вышеуказанных обстоятельствах, на личных автотранспортных средствах оперуполномоченные ОУР ОМ-1 УВД по городу Сухум прибыли на территорию двора многоквартирного дома, расположенного по адресу город Сухум, улица Чалмаз, №14, где группа лиц состоящая примерно из 50 человек оказала сопротивление, в результате чего было применено физическое насилие в отношении сотрудников милиции. В последствии, на территории вышеуказанного дома был задержан гражданин Джопуа Нестор Зурикович, однако, будучи несогласными с задержанием Джопуа Н.З., гражданские лица находящиеся рядом в момент задержания, осознавая невозможность незаконного и насильственного освобождения последнего, при попытке выезда со двора сотрудников милиции граждане Киркинадзе И.В., Джинджолия Д.Д., Лабжания Л.Р., Сабекия А.Д. и иные неустановленные следствием лица, стали наносить по их автомашинам удары ногами, руками и иными предметами, в результате чего причинили значительный ущерб сотрудникам ОУР ОМ-1 УВД по городу Сухум.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на применение насилия в отношении представителей власти в связи с осуществлением ими должностных обязанностей, 23 октября 2023 года, примерно в 20 часов 05 минут, группа агрессивно настроенных лиц, в том числе ранее применявших насилие в отношении сотрудников милиции, прибыли на территорию двора ОМ-1 УВД по городу Сухум, расположенного по адресу город Сухум, улица Аргун, строение №1, где при попытке проникновения в здание отдела милиции применили в отношении сотрудников милиции физическое насилие, выразившееся в нанесении ударов ногами и руками по различным частям тела.

По данному факту прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Сабекия А.Д. по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 164 и частью 2 статьи 320 УК РА, Дарсалия Т. Б. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 320 УК РА, Сабекия А.Д. и Теребова П.С. по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 320 УК РА, Киркинадзе И.В., Джинджолия Д.Д., Лабжания Л.Р. и неустановленных следствием лиц по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 164 и частью 1 статьи 320 УК РА, по подозрению Джопуа Н.З. по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 320 и частью 1 статьи 321 УК РА.

Сухумским городским судом в отношении Лабжания Л.Р., Сабекия А.Д., Дарсалия Т.Б. и Джинджолия Д.Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также, органом предварительного расследования в Сухумский городской суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джопуа Н.З.

Названные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления в силу обвинительного приговора.