ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В ВЕЧЕРЕ ЕДИНОБОРСТВ

Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ . Герман Арджения единогласным решением судей одержал победу над Богданом Лежневым из города Видное в вечере единоборств, который прошел 27 октября в городе Долгопрудный.

«Формат показательного боя – четыре раунда по три минуты. Я одержал победу единогласным решением судей. Это была боевая подготовка перед турниром класса «А» – «Гран-при Тула», который начнется 22 ноября», – поделился Арджения.

Герман Арджения – мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, чемпион и серебряный призер ЦФО, победитель первенства Московской области, победитель международных турниров памяти МС СССР Георгия Блаб и МС СССР Мартироса Нагуляна, победитель международного турнира в Армении (Арцах), признавался лучшим боксером на этих турнирах.

Является воспитанником тренеров Элизбара Джологуа и Эдгара Крия. Сейчас спортсмен тренируется в училище олимпийского резерва № 3 Московской области под руководством тренеров Александра Подольского и Георгия Закирничного