 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ
октября 18 2023

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ

Ученые археологи из Вюрцбургского университета Германии обнаружили свидетельства существования ранее неизвестного индоевропейского языка при раскопках…
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В ВЕЧЕРЕ ЕДИНОБОРСТВ

Новости Вторник, 31 октября 2023 21:17
Оцените материал
(0 голосов)
ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В ВЕЧЕРЕ ЕДИНОБОРСТВ

Сухум. 31 октября 2023.  Абхазия-Информ. Герман Арджения единогласным решением судей одержал победу над Богданом Лежневым из города Видное в вечере единоборств, который прошел 27 октября в городе Долгопрудный.

«Формат показательного боя – четыре раунда по три минуты. Я одержал победу единогласным решением судей.  Это была боевая подготовка перед турниром класса «А» «Гран-при Тула», который начнется 22 ноября», – поделился Арджения. 

Герман Арджения – мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, чемпион и серебряный призер ЦФО, победитель первенства Московской области, победитель международных турниров памяти МС СССР Георгия Блаб и МС СССР Мартироса Нагуляна, победитель международного турнира в Армении (Арцах), признавался лучшим боксером на этих турнирах.

Является воспитанником тренеров Элизбара Джологуа и Эдгара Крия. Сейчас спортсмен тренируется в училище олимпийского резерва № 3 Московской области под руководством тренеров Александра Подольского и Георгия Закирничного

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 31 октября 2023 21:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ КУБОК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.