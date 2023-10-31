ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В ВЕЧЕРЕ ЕДИНОБОРСТВ
Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ. Герман Арджения единогласным решением судей одержал победу над Богданом Лежневым из города Видное в вечере единоборств, который прошел 27 октября в городе Долгопрудный.
«Формат показательного боя – четыре раунда по три минуты. Я одержал победу единогласным решением судей. Это была боевая подготовка перед турниром класса «А» – «Гран-при Тула», который начнется 22 ноября», – поделился Арджения.
Герман Арджения – мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, чемпион и серебряный призер ЦФО, победитель первенства Московской области, победитель международных турниров памяти МС СССР Георгия Блаб и МС СССР Мартироса Нагуляна, победитель международного турнира в Армении (Арцах), признавался лучшим боксером на этих турнирах.
Является воспитанником тренеров Элизбара Джологуа и Эдгара Крия. Сейчас спортсмен тренируется в училище олимпийского резерва № 3 Московской области под руководством тренеров Александра Подольского и Георгия Закирничного
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