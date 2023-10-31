КУБОК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ. в Сухуме прошел Кубок Республики Абхазия по пауэрлифтингу. В нем приняли участие 29 спортсменов из Сухума, Сухумского района и России.
Среди девушек лучшей стала Амина Кишмария в троеборье с результатом 195 кг в весовой категории до 62,5 кг.
Среди мужчин первое место занял Валентин Дроздюк в троеборье с результатом 590 кг в весовой категории до 82,5 кг, серебряным призером стал Андрей Листон в троеборье с результатом 600 кг в весовой категории 100+ кг, третье место занял Михаил Кетия в троеборье с результатом 530 кг в весовой категории до 82,5 кг.
В дисциплине «жим лежа» среди девушек первое место заняла Айгюль Кар с результатом 60 кг, среди мужчин - Петр Стороженко с результатом 70 кг.
Организаторы турнира – Государственный комитет по делам молодежи и спорта, Федерация силовых видов спорта Абхазии и фитнес-клуб «Elite Sport».
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