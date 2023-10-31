Сухум. 31 октября 2023. Абхазия-Информ. в Сухуме прошел Кубок Республики Абхазия по пауэрлифтингу. В нем приняли участие 29 спортсменов из Сухума, Сухумского района и России.

Среди девушек лучшей стала Амина Кишмария в троеборье с результатом 195 кг в весовой категории до 62,5 кг.