СОВЕЩАНИЕ С НОВЫМ ПОСЛОМ АБХАЗИИ В СИРИИ
Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Инал Ардзинба провел совещание с новым послом Абхазии в Сирии Мухаммадом Али в онлайн-формате.
Министр поздравил посла с назначением на ответственную должность. Он подчеркнул важность задачи расширения контактов Абхазии на Ближнем Востоке. «Посольство Абхазии в Сирии – важнейшая площадка для расширения международных контактов республики и со странами Ближнего Востока, и с теми странами, которые имеют дипломатические представительства в Дамаске, в частности, Беларусь», – сказал министр.
В совещании также участвовал спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию со странами Ближнего Востока Баграт Хутаба. Он поздравил своего коллегу с назначением, выразил готовность оказывать максимальное содействие в деле укрепления внешнеполитических связей Абхазии.
Участники совещания обсудили актуальные вопросы международной повестки, ситуацию на Ближнем Востоке, дальнейшие цели и задачи совместной работы.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.
Последнее от Super User
- В СОЧИ СОСТОЯЛСЯ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО МОРЕ»
- НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
- СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XVII-Й РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «АИААИРА»
- СУХУМСКОМУ ВЫСШЕМУ ОБЩЕВОЙСКОВОМУ КОМАНДНОМУ УЧИЛИЩУ ИСПОЛНИЛОСЬ 23 ГОДА
- СБОРНАЯ КОМАНДА СУХУМА УЧАСТВУЕТ В ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «АИААИРА»