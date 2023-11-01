Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Инал Ардзинба провел совещание с новым послом Абхазии в Сирии Мухаммадом Али в онлайн-формате.

Министр поздравил посла с назначением на ответственную должность. Он подчеркнул важность задачи расширения контактов Абхазии на Ближнем Востоке. «Посольство Абхазии в Сирии – важнейшая площадка для расширения международных контактов республики и со странами Ближнего Востока, и с теми странами, которые имеют дипломатические представительства в Дамаске, в частности, Беларусь», – сказал министр.