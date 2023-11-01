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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ С НОВЫМ ПОСЛОМ АБХАЗИИ В СИРИИ

Новости Среда, 01 ноября 2023 16:42
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СОВЕЩАНИЕ С НОВЫМ ПОСЛОМ АБХАЗИИ В СИРИИ

Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Инал Ардзинба провел совещание с новым послом Абхазии в Сирии Мухаммадом Али в онлайн-формате.

Министр поздравил посла с назначением на ответственную должность. Он подчеркнул важность задачи расширения контактов Абхазии на Ближнем Востоке. «Посольство Абхазии в Сирии – важнейшая площадка для расширения международных контактов республики и со странами Ближнего Востока, и с теми странами, которые имеют дипломатические представительства в Дамаске, в частности, Беларусь», – сказал министр.

В совещании также участвовал спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию со странами Ближнего Востока Баграт Хутаба. Он поздравил своего коллегу с назначением, выразил готовность оказывать максимальное содействие в деле укрепления внешнеполитических связей Абхазии.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы международной повестки, ситуацию на Ближнем Востоке, дальнейшие цели и задачи совместной работы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 01 ноября 2023 16:48

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