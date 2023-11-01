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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XVII-Й РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «АИААИРА»

Новости Среда, 01 ноября 2023 16:40
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СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XVII-Й РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «АИААИРА»

Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны состоялось торжественное открытие XVII-й республиканской военно-спортивной игры «Аиааира». По сложившейся традиции она проходит на базе Артиллерийской группы МО.

В этом году военно-спортивная игра посвящена 30-й годовщине Победы Народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг. и 15-й годовщине признания Независимости Абхазии.

Военно-спортивная игра «Аиааира» проходит в рамках патриотической подготовки и включает в себя соревнования по строевой подготовке, подтягиванию на перекладине, разборке и сборке автомата, бегу на 100, 800 и 1000 метров, метанию гранат, стрельбы из автомата, стрельбы из лука, перетягиванию каната, комбинированной военно-спортивной эстафете, а также, вне конкурса, топографии и ориентированию на местности.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 01 ноября 2023 16:42

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