Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ . В Министерстве обороны состоялось торжественное открытие XVII-й республиканской военно-спортивной игры «Аиааира». По сложившейся традиции она проходит на базе Артиллерийской группы МО.

В этом году военно-спортивная игра посвящена 30-й годовщине Победы Народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг. и 15-й годовщине признания Независимости Абхазии.

Военно-спортивная игра «Аиааира» проходит в рамках патриотической подготовки и включает в себя соревнования по строевой подготовке, подтягиванию на перекладине, разборке и сборке автомата, бегу на 100, 800 и 1000 метров, метанию гранат, стрельбы из автомата, стрельбы из лука, перетягиванию каната, комбинированной военно-спортивной эстафете, а также, вне конкурса, топографии и ориентированию на местности.