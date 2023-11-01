СУХУМСКОМУ ВЫСШЕМУ ОБЩЕВОЙСКОВОМУ КОМАНДНОМУ УЧИЛИЩУ ИСПОЛНИЛОСЬ 23 ГОДА

Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ . В двадцать третью годовщину образования Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ) в Министерстве обороны Республики Абхазия прошла торжественная встреча, посвященная данному событию. В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, преподаватели и выпускники училища. По приказу министра обороны, ряду сотрудников вручены медали и грамоты, зачитано поздравление министра обороны Владимира Ануа.

В поздравлении отмечается, что история создания и развития училища неразрывно связанны с историей Вооруженных Сил: «Вам есть чем гордиться: за 23 года своего существования училище подготовило для войск не одно поколение офицеров, многие из них отмечены наградами Министерства обороны. Выпускники училища занимали и занимают высокие должности в Министерстве обороны и Вооруженных силах Абхазии. Радует и то, что преподаватели СВОКУ понимают важность поставленной государственной задачи по подготовке профессиональных военных кадров, профессорско–преподавательский состав СВОКУ постоянно совершенствует учебно-воспитательный процесс, наращивает взаимодействие с ведущими военными вузами России. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой и дальнейшей плодотворной деятельности на благо Отечества».

СВОКУ было образовано приказом министра обороны Абхазии от 31 октября 2000 года как Сухумское военное общевойсковое командное училище. За время своего существования СВОКУ прошло путь от военного центра до высшего учебного заведения и стало основным органом Министерства обороны по подготовке квалифицированных офицерских кадров.