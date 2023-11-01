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Абхазия Информ

СБОРНАЯ КОМАНДА СУХУМА УЧАСТВУЕТ В ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «АИААИРА»

Новости Среда, 01 ноября 2023 16:35
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СБОРНАЯ КОМАНДА СУХУМА УЧАСТВУЕТ В ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «АИААИРА»

Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с планом военно-патриотической подготовки 31 октября 2023 года стартовала XVll республиканская военно-спортивная игра «Аиааира», посвященная 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости Республики Абхазия. В игре принимает участие сборная команда города Сухум.

Игра проходит на базе Артиллерийской группы Министерства обороны.

От имени Министерства обороны Абхазии с приветственным словом к участникам военно-спортивной игры «Аиааира» обратился замминистра обороны полковник Давид Бжания.

«Это невероятно интересное состязание, в процессе которого вы приобретете очень много полезных навыков и знаний. Каждый из вас за время проведения этапов игры продемонстрирует личное и командное мастерство. В ходе игры вы получите уникальный и интересный опыт, который, несомненно, пригодится вам в жизни. И что немаловажно, приобретете навыки, необходимые для службы в Вооруженных силах Республики Абхазия», – сказал Давид Бжания.

Военно-спортивная игра «Аиааира» проходит в рамках патриотической подготовки и включает в себя соревнования по строевой подготовке, подтягиванию на перекладине, разборке и сборке автомата, бегу на 100, 800 и 1000 метров, метанию гранат, стрельбы из автомата, стрельбы из лука, перетягиванию каната, комбинированной военно-спортивной эстафете, а также, вне конкурса, топографии и ориентированию на местности.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 01 ноября 2023 16:37

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