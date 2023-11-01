 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Новости Среда, 01 ноября 2023 16:32
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ. В рамках международного форума «Во славу флота и Отечества» Администрация города Архангельска организовала встречу молодежных делегаций, которые реализуют социально значимые проекты, сообщает информационный портал города Архангельска. В подведении итогов сессии принял участие глава Архангельска Дмитрий Морев.

Международный статус мероприятию придает участие команды из Республики Абхазия. Город Сухум с 2011 года является побратимом Архангельска. Свои проекты также презентовали команды САФУ, Санкт-Петербурга, Костромы, Вытегры и Плесецка.

Так, архангелогородцы рассказали об экологической акции «Чистые игры», фестивале «Помним. Гордимся. Верим» и турнире «Юкегассен». Вытегра показала, как молодежь участвует в экспедициях на судах и работе молодежного клуба Русского географического общества. Кострома представила проект «Дикие походы», а Санкт-Петербург – «Морфест».

Заместитель руководителя управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухума Саида Эшба подчеркнула, что молодежь Абхазии принимает самое активное участие в общественной жизни города.

«Всегда находят поддержку инициативы молодых художников и музыкантов. Активисты с удовольствием участвуют во многих проектах по развитию города», – сказала Саида Эшба.

Итогом межмуниципального мероприятия стал обмен символическими кораблями: каждая делегация оставила свои контакты на «парусах» тем командам, чьи проекты заинтересовали больше всего.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 01 ноября 2023 16:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОЧАМЧЫРСКИЙ «ЕРЦАХУ» – БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ ТУРНИРА «КУБОК КАВКАЗА» СБОРНАЯ КОМАНДА СУХУМА УЧАСТВУЕТ В ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «АИААИРА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.