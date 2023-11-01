ДЕЛЕГАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ . В рамках международного форума «Во славу флота и Отечества» Администрация города Архангельска организовала встречу молодежных делегаций, которые реализуют социально значимые проекты, сообщает информационный портал города Архангельска. В подведении итогов сессии принял участие глава Архангельска Дмитрий Морев.

Международный статус мероприятию придает участие команды из Республики Абхазия. Город Сухум с 2011 года является побратимом Архангельска. Свои проекты также презентовали команды САФУ, Санкт-Петербурга, Костромы, Вытегры и Плесецка.

Так, архангелогородцы рассказали об экологической акции «Чистые игры», фестивале «Помним. Гордимся. Верим» и турнире «Юкегассен». Вытегра показала, как молодежь участвует в экспедициях на судах и работе молодежного клуба Русского географического общества. Кострома представила проект «Дикие походы», а Санкт-Петербург – «Морфест».

Заместитель руководителя управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухума Саида Эшба подчеркнула, что молодежь Абхазии принимает самое активное участие в общественной жизни города.

«Всегда находят поддержку инициативы молодых художников и музыкантов. Активисты с удовольствием участвуют во многих проектах по развитию города», – сказала Саида Эшба.

Итогом межмуниципального мероприятия стал обмен символическими кораблями: каждая делегация оставила свои контакты на «парусах» тем командам, чьи проекты заинтересовали больше всего.

Об этом сообщает сайт столицы.