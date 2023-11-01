В СОЧИ СОСТОЯЛСЯ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО МОРЕ»
Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ. 31 октября отмечается Международный день Чёрного моря. В этот день в 1996 году министры экологии шести причерноморских стран – Болгарии, Румынии, Украины, России, Грузии и Турции подписали стратегический План Действий по Черному морю, предусматривающий защиту моря от загрязнения и деградации его экосистемы.
В октябре проводится множество экологических акций и мероприятий, призванных обратить внимание общественности на экологические проблемы Чёрного моря.
Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности, Сочинский национальный парк и Общественная экологическая организация «Апсабара» (Республика Абхазия) организовали и провели VIII Российско-Абхазский детский экологический форум «Две страны – одно море», приуроченный к Международному дню Чёрного моря. Курорт Красная Поляна стал соорганизатором IX Российско-Абхазского детского экологического форума «Две страны – одно море».
Ключевые задачи форума заключались в расширении знаний учащихся школ по экологии Черного моря, воспитании бережливого отношения к окружающей среде, а также в экологическом просвещении и вовлечении школьников в природоохранную деятельность.
Как отметил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Красной Поляны Лев Шагаров, форум ежегодно объединяет детей и подростков из России и Абхазии. Основная цель данного мероприятия – поддержка исследовательские и природоохранных инициатив юных экологов, предоставление возможности общение с учеными.
Директор ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» Даниил Поморов, напомнил, что мероприятие прошло уже в девятый раз. Участие школьников в таком форуме позволяет сформировать экологическое мышление у юного поколения, а также первые навыки выступлений на публике. Помогает выстроить диалог при обсуждении различных мнений.
Программа форума адресована школьникам и учителям, интересующимся природой родного края, особое внимание традиционно уделяется изучению экологии Черного моря.
Задачами форума в первую очередь являются:
– установление дружеских отношений среди учащихся;
– расширение знаний школьников об экологии Чёрного моря;
– формирование грамотного и ответственного отношения к окружающей природе;
– участие ребенка в образовательном процессе и вовлечение в повседневную практическую природоохранную деятельность.
В этом году Форум проходил на территории парка «Дендрарий». Участие в форуме приняли школьники из г. Сочи, федеральной территории «Сириус» и Республики Абхазия, которые занимались исследовательской работой и подготовили доклады на соответствующие темы.
После выступления для участников Форума проведена увлекательная экскурсия в дом-музей «Вилла «Надежда», расположенный на территории парка «Дендрарий».
Источник: https://sochi-bloknot.ru/news/v-sochi-sostoyalsya-detskiy-ekologicheskiy-forum-d-1539642
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