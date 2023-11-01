ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2022-25 ГГ.»

Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ . Под председательством президента Аслана Бжания состоялось совещание о ходе реализации Государственной Программы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 гг.». В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, члены правительства, руководители силовых ведомств, представители Администраций районов и городов.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проинформировала главу государства и участников совещания о текущем статусе реализации Госпрограммы социально-экономического развития.

В рамках реализации Государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025гг.», утвержденной Указом Президента Республики Абхазия, в августе 2022 года было подписано Межправительственное Соглашение с Российской Федерацией об оказании содействия в реализации Программы. Соглашение ратифицировано в декабре 2022 года.

На основании Соглашения Российской Федерацией осуществляется софинансирование мероприятий Программы, в том числе расходов на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы и Инвестиционной программы.

Параметры финансирования расходов на софинансирование мероприятий программы в 2023 году утверждены Законом «О Республиканском бюджете на 2023 год».

Параметры софинансирования мероприятий программы в 2024 году будут утверждены Решением сопредседателей Межправкомиссии до конца текущего года и отражены в проекте бюджета на 2024 год.

По разделам Программы:

1. В целях реформирования бюджетного процесса Программой предусмотрены меры, направленные на совершенствование законодательства в бюджетной сфере, повышение эффективности межбюджетных отношений, повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизацию бюджетной системы и консолидацию бюджетных расходов, автоматизацию бюджетного учета. Переход к новой системе учета предполагается осуществить путем разработки и утверждения общих стандартов бюджетного учета и отчетности с предоставлением права органам исполнительной власти разных уровней и администраторам бюджетных средств вести в рамках этих стандартов управленческий учет.

В рамках реализации предусмотренных Программой мероприятий Постановлением КМРА от 28.07.2022г. №87 утверждена среднесрочная целевая программа «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия на 2022-2024гг». Минфином Абхазии ведется работа по ее реализации.

Для повышения эффективности бюджетной системы разработаны и утверждены следующие нормативные акты: Постановления КМРА от 23.09.2021г. №93 «Об утверждении порядка предоставления бюджетных кредитов», «Об утверждении порядка предоставления отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия», Приказ Минфина от 28.09.2020г. №90 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета в текущем финансовом году».

2. В целях реализации мероприятий, предусмотренных Программой, в банковском секторе Банком Абхазии завершены мероприятия по приведению информационных систем к требованиям стандартов и внедрению системы мониторинга и противодействия мошенническим операциям.

Также в целях эффективности деятельности банковской системы Абхазии разработаны и приняты следующие законы: «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Республики Абхазия», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере банковского регулирования», «О внесении изменений в закон Республики Абхазия от 24 ноября 2011 года №3024-с-V «О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа», «Об электронной подписи».

Не реализовано мероприятия по оптимизации процентной ставки рефинансирования. По мнению Национального банка Республики Абхазия оптимизация процентной ставки рефинансирования с учетом сложившейся ситуации и в рамках текущих возможностей банковской системы невозможна, рассмотрение вопроса возможно при условии докапитализации.

3. В рамках проводимой работы по эффективности сбора и обработки статистической информации принят Закон Республики Абхазия от 27.07.2022 N 5431-с-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере статистической деятельности и бухгалтерского учета», которым ужесточены требования к предоставлению статистической отчетности.

Разработаны и утверждены формы статистического учета для министерств и ведомств в целях эффективности представления ведомственной отчетности, завершена работа по закладке похозяйственных книг.

Разработана электронная информационная система «Электронная отчетность», положение о порядке осуществления электронного оборота в информационной системе, которое определяет порядок, условия и требования к участникам электронного документооборота и регламент направления бухгалтерской и статистической отчётности.

С 2024 года планируется организация работы по разработке программы выборочного обследования уровня занятости и безработицы.

4. В целях реализации мероприятий в сфере сельского хозяйства принят Закон Республики Абхазия «О сельском хозяйстве», в стадии разработки законопроекты «О сельскохозяйственных кооперативах», «О личных подсобных хозяйствах».

Меры господдержки в сфере сельского хозяйства осуществляются в рамках принятых Постановлений Кабинета Министров Республики Абхазия «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2022 год», «Об утверждении ведомственной краткосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2023 год». Ежегодный объем финансирования составляет 100 млн руб.

5. Господдержка в сфере малого предпринимательства реализуется ежегодно в рамках соответствующих ведомственных программ финансируемых за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета.

Соответствующими Постановлениями Кабинета Министров Республики Абхазия утверждены ведомственные программы поддержки малого и среднего предпринимательства на 2022 и 2023 годы. В соответствии с Программой 2022 года заключены 47 договоров государственного финансового содействия с субъектами малого и среднего предпринимательства на общую сумму 50 млн руб. В соответствии с Программой 2023 года заключены 67 договоров государственного финансового содействия на сумму 50 млн руб.

Финансирование мер государственной поддержки субъектов малого предпринимательства также предусмотрено в рамках софинансирования российской стороной.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 30.12.2022г. №195 «О мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия в рамках Государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия» определены условия предоставления мер поддержки.

Решением сопредседателей Межправкомиссии от 3 мая 2023г. определён лимит финансирования на предоставление субсидий на возмещение части расходов на приобретение производственного оборудования в сумме 76 млн руб. Министерством экономики подготовлены и направлены на рассмотрение российской стороны материалы о предоставлении мер государственной поддержки в 2023 году 13 субъектам экономики на сумму 26 млн руб. Срок финансирования 2023 год.

Госпрограммой предусмотрена программа льготного кредитования. В целях ее реализации утвержден Порядок отбора и контроля инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия, для льготного финансирования. Всего на рассмотрение направлено 19 инвестиционных проектов. По состоянию на ноябрь 2023 года подписан 1 кредитный договор с ООО «Ачба иашта».

6. В рамках реализации мероприятий в таможенной сфере разработан проект Таможенного кодекса, гармонизированного с условиями внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС. Проект таможенного кодекса принят в первом чтении. Планируется его принятие до конца текущего года. Предусмотрено, что новый Таможенный кодекс вступит в силу с 1 января 2025 года.

Госпрограммой также определены мероприятия по автоматизации таможенных операций. В целях их реализации подписан Меморандум о взаимопонимании между ГТК Абхазии и ФТС России по развитию автоматизации таможенного администрирования в Республике Абхазия. Данное мероприятие будет реализовываться в том числе в рамках Программы гармонизации. Срок реализации 2024-2025 гг.

7. В сфере совершенствования инвестиционной политики предусмотрена разработка и подписание Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российскими организациями инвестиций в Республику Абхазия и Соглашения об избежании двойного налогообложения. Проекты проходят завершающую стадию согласования.

При условии урегулирования предложенных абхазской стороной подходов к указанным проектам и при условии проведения всех необходимых внутригосударственных процедур, Межправсоглашения могут быть подписаны до конца текущего года.

В рамках реализации Госпрограммы также предусмотрена разработка и принятие законов о стратегическом планировании, о внесении изменений в закон «Об инвестиционной деятельности», об инвестиционном партнерстве и товариществе.

Закон Республики Абхазия «О стратегическом планировании» принят, Законопроект «Об инвестиционном товариществе» принят в первом чтении. Законопроект «О внесении изменений в закон об инвестиционной деятельности» на стадии рассмотрения.

Госпрограммой также предусмотрено создание и внедрение автоматизированной системы кадастра объектов недвижимости (АИСКН) разработка и принятие нормативно-правовой базы.

Работа по созданию автоматизированной системы кадастра объектов недвижимости (АИСКН) ведется в соответствии с Инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Завершение мероприятия предусмотрено в декабре 2023 года.

Законопроект «О кадастре» проходит процедуру согласования. Срок принятия законопроекта – 2023 год. Срок внедрения АИСКН планируется в 2024 году.

В 2022-2023гг. разработаны и приняты Законы Республики Абхазия «О геодезической и картографической деятельности и пространственных данных», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Закона Республики Абхазия «О геодезической и картографической деятельности и пространственных данных».

21 ноября 2022 года утверждена Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 гг.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28.02.2023г. №25 утвержден порядок взаимодействия уполномоченных органов госуправления при реализации Инвестпрограммы 2023-2025 гг.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия 28.02.2023 г. №20 утверждены Правила казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом Республики Абхазия «О республиканском бюджете на 2023 г».

По результатам получения экспертизы сметной документации Решением сопредседателей Межправкомиссии проведена корректировка Инвестпрограммы 2023-2025 гг. и утвержден лимит финансирования в сумме 3, 6 млрд. руб. По состоянию на ноябрь 2023 года освоено 824,4 млн руб., что составляет 67%, остаток лимита 2023 г. – 390,6 млн руб.

В части привлечения долгосрочных инфраструктурных кредитов в 2022-2023 гг. проведена совместная с российской стороной работа по привлечению кредитных средств на приобретение и установке приборов учета. Решение о привлечении кредитных ресурсов еще не принято. Вместе с тем, на стадии согласования вопрос предоставления абхазской стороне приборов учета потребления электроэнергии на сумму 300 млн руб.

8. Разработка генеральной схемы газификации Республики Абхазия. Договор с подрядной организацией АО «Газпром Промгаз» подписан в декабре 2021 г. В соответствии с условиями договора отчетные материалы, разработанные исполнителем, были согласованы с заинтересованными ведомствами Абхазской стороны и Минэнерго России.

В целях реализации проекта в адрес руководства Российской Федерации направлено обращение Президента Республики Абхазия о разработке Межправительственного Соглашения о реализации инвестиционного проекта газификации Республики Абхазия.

9. Госпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности налогового администрирования путем внедрения автоматизированной системы.

В этих целях принят Закон Республики Абхазия «О применении контрольно-кассовой техники» вступивший в силу с 1 января 2023 года.

Для реализации мероприятий разработан проект межведомственного Соглашения об оказании технической поддержки по внедрению автоматизированной системы администрирования. Проект предусматривает оказание безвозмездной помощи Республике Абхазия по техническому и программному обеспечению. Срок реализации – 2024-2026 гг.

По данному проекту Соглашения прошли консультации в Народном Собрании Парламенте Республики Абхазия. Ожидаем принятие Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия о даче согласия Министерству по налогам и сборам республики Абхазия на его подписание до конца текущего года.

10. В целях реализации мероприятия Госпрограммы по созданию единого государственного центра обработки данных для размещения информационных систем соответствующим Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия в ноябре 2022 года утверждена ведомственная среднесрочная целевая программа «Развитие национальной отрасли информационно-коммуникационных технологий в Республике Абхазия» Общий лимит средств предусмотренных программой на 2023-2025 гг. – 140 млн руб. Программа в стадии реализации.

11. Мероприятия госпрограммы в транспортной сфере.

Реконструкция аэропорта:

Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта им. В.Г.Ардзинба» подписано 14 июня 2023 года.

Закон о ратификации Соглашения принят Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия 26 июля 2023 г.

Решением сопредседателей Межправкомиссии от 31 августа 2023г. утвержден Порядок определения Российского юридического лица, состав комиссии по отбору и Основные положения Соглашения о государственно-частном партнерстве. Сбор заявок на участие в конкурсе завершен 15 сентября.

Решение сопредседателей об определении юридического лица, реализующего инвестиционный проект подписано 29 сентября 2023 года.

Соглашение о государственно-частотном партнерстве с ООО «Инфраструктурное развитии подписано 27 октября 2023 года.

Проект в стадии реализации, срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2024 года. Объем инвестиций 11 млрд руб.

Мероприятия в сфере автодорожной инфраструктуры финансируются из источников Инвестпрограммы и Дорожного фонда.

За счет Инвестпрограммы в 2022 – 2023 годах профинансированы работы по ремонту автодорог на сумму 1,4 млрд руб. в том числе мероприятия по освещению республиканской трассы.

Проведены работы по очистке обочин от зарослей и кустарников, установке дорожных знаков и указателей, покраске мостовых ограждений, нанесению дорожной разметки на общую сумму 50 млн руб.

Завершены мероприятия по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию тоннеля в Кодорском ущелье и реконструкцию Гумистинского моста. Источник финансирования работ в настоящее время не определен.

12. Рост заработной платы в государственном и частном секторах.

Поэтапное увеличение заработной платы работников бюджетной сферы отражено в Межправсоглашении о содействии в реализации Программы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 гг.».

Законом «О Республиканском бюджете на 2023 год» от 30.12.2022 г.№5549-с-VII предусмотрено софинансирование российской стороной расходов на повышение заработной платы отдельных категорий бюджетников.

Сумма софинансирования в 2023 году составляет 1,6 млрд руб. В 2023 году повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы составило в среднем 18%.

Согласование параметров финансирования заработной платы отдельных категорий бюджетников в 2024 году будет утверждено в рамках решения Межправительственной комиссии в декабре 2023 года и Законом о бюджете на 2024 год.

В целях реализации мероприятия Госпрограммы и увеличения заработной платы в экономике принят Закон «О внесении изменения в Трудовой кодекс Республики Абхазия», который наделяет Кабинет Министров Республики Абхазия полномочиями по определению размера заработной платы не менее стоимости прожиточного минимума. Действия Закона вступило в силу с 1 января 2023 года.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28.07.2022г. №88 установлен минимальный размер заработной платы (кроме бюджетных учреждений).

На 2022-2023 годы действует предельный минимум в размере 10 тыс. руб., что вдвое выше ранее установленного в 5 тыс. руб. Установление минимального размера оплаты труда способствовало увеличению поступлений отчислений в социальные фонды.

К примеру, рост поступлений в Пенсионный фонд в 2022 году по отношению к 2019 году составил 41%. Средний уровень роста поступлений по всем социальным фондам составил 39%.

Целевой показатель размера заработной платы, определенный Госпрограммой в 2025 году, должен составить не менее 40 тыс. руб.

13. Мероприятия в сфере образования и здравоохранения предусматривают реформирование законодательной базы в частности:

принятие Закона об образовании и утверждение стандартов качества образовательной системы Республики Абхазия;

принятие изменений в Закон Республики Абхазия о здравоохранении и утверждение стандартов качества в системе здравоохранения, законов о донорстве крови и иммунопрофилактике.

Данные мероприятия также реализуются в рамках Программы гармонизации, срок завершения 2024 год.

14. Госпрограммой предусмотрены мероприятия в сфере реформирования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, основанной на принципах финансового обеспечения, изменений тарифной политики и собираемости, а также выстраивания программно-целевого подхода к модернизации коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с законодательством об административно-территориальных единицах Республики Абхазия данная сфера относится к компетенции местных органов власти.

Администрацией г. Сухум проведены мероприятия по внесению изменению в тарифную политику, которые находятся на рассмотрении Собрания г. Сухум.

Изменения в тарифах на услуги ЖКХ также приняты в 2022 году в Гагрском районе.

Вместе с тем по информации администрации района принятые тарифы не являются экономически обоснованными.

В части реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры за счет Инвестпрограммы 2023-2025гг. предусмотрено строительство очистных сооружений в г. Пицунда, капитальный ремонт системы водоснабжения г. Гагра, канализационных насосных станций в г. Пицунда и Новый Афон и др.

15. Мероприятия, предусмотренные Госпрограммой в сфере энергетики, вытекают из положений Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения Республики Абхазия, утвержденной 12 июля 2021 года, плана целевых показателей до 2026 года и Программы гармонизации.

В 2022 году утвержден план повышения тарифов, предусматривающий ежегодное увеличение до 2026 года.

Постановлением КМРА от 09.06.2022 года №62 утверждена отраслевая целевая программа «Создание системы коммерческого учета электроэнергии Республики Абхазия в сетях Единого оператора передающих и распределительных сетей Республики Абхазия на 2022-2026 гг.».

В Республиканском бюджете на 2023 год предусмотрены ассигнования РУП «Черноморэнерго» в сумме 200 млн.руб. на приобретение приборов учета. По состоянию на ноябрь текущего РУП «Черноморэнерго» в 2021 -2023гг. приобретено 26 372 прибора учета, установлено 21 872 (осталось до конца 2023 г. установить из указанного количества 4 500 ед).

РУП «Черноморэнерго» приступило к подготовке и организации работ по автоматизации процесса коммерческого учета и оплаты потребляемой электроэнергии. На завершающей стадии согласования и внесения на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Абхазия Схема реализации Программы по созданию и внедрению билинговой расчетной системы в РУП «Черноморэнерго». Срок принятия – ноябрь 2023 года.

Уровень собираемости за 9 месяцев текущего года составил 35,3% в том числе по юрлицам – 69%, по физлицам менее 20%. Сумма поступивших платежей за 9 месяцев 632 млн руб.

По состоянию за 10 месяцев потребление из Ингур ГЭС составило 1,6 млрд кВтч что на 200 млн кВтч меньше 2022 года.

В рамках реализации Инвестпрограммы 2023-2025 проводятся работы по реконструкции ПС-11 кВ «Сухум-1», реконструкция ПС-110 кВ «Алахадзы». Завершаются работы по реконструкции ПС 220 кВ «Бзып».

В рамках реконструкции аэропорта планируется капитальный ремонт подстанций «Дранда» и «Агудзера». В соответствии с Соглашением о государственно-частном партнёрстве финансирование работ будет осуществляться инвестором.

В целях актуализации абонентов – потребителей электроэнергии РУП «Черноморэнерго» приступило к их инвентаризации. Срок завершения декабрь 2023 года.

16. Формирование общего социально-экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Программа реализуется с 2022 года.

17 октября 2023 года в г. Москва прошло 7-е совместное заседание рабочей группы по гармонизации. На 1 ноября 2023 года полностью реализовано 22 пункта Программы 4 пункта планируются к реализации до конца текущего года, остальные мероприятия планируется перенести на 2024 год.

В рамках Программы гармонизации реализованы следующие мероприятия:

Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства;

Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о таможенном контроле, товаров, перемещаемых по линиям электропередачи;

Соглашение о взаимном признании таможенными органами трудового стажа и выслуги лет, в том числе начисленных в льготном порядке;

Соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерством здравоохранения Республики Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам;

Меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики Республики Абхазия и Министерством экономического развития Российской Федерации в области развития программно-целевого управления;

Меморандум и план - график гармонизации положений в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Госстандартом и Росстандартом;

Меморандум о сотрудничестве в сфере внедрения единых технологий и программных продуктов в области цифровизации экономики – цифровых решений в сфере промышленности и торговли, обеспечивающих межотраслевую интеграцию предприятий в условиях проектирования, производства и реализации продукции между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством экономики Республики Абхазия;

Меморандум и план - график в части установления гражданам, в том числе детям, инвалидности, ее групп, причин и сроков в целях выявления идентичных норм и расхождений;

Меморандум и план – график гармонизации законодательства в области обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

План - график изменений в законодательство Республики Абхазия в области регулирования промышленной безопасности и безопасности в электроэнергетике между Госстандартом и Ростехнадзором;

Меморандум и план – график изменения законодательства, регулирующего деятельность некоммерческих организаций и иностранных агентов;

Меморандум и план - график по автоматизации таможенного администрирования в Республике Абхазия;

Приняты Законы Республики Абхазия и нормативные Акты Правительства в том числе:

«О финансовой аренде (лизинге)»;

«О применении контрольно-кассовой техники»;

«О геодезической и картографической деятельности и пространственных данных»;

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты» в связи с принятием Закона Республики Абхазия «О геодезической и картографической деятельности и пространственных данных»;

«О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Республики Абхазия»;

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере банковского регулирования»;

«О внесении изменений в закон Республики Абхазия «О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа»;

«Об электронной подписи»;

«О внесении изменений в Закон об акцизах»;

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О налоге на добавленную стоимость»;

«О стратегическом планировании»;

«О внесении изменений в закон о правовом положении иностранных граждан».

Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 29.09.2021 г. № 92 «О применении на территории Республики Абхазия ТНВЭД ЕАЭС» и «Об утверждении таможенного тарифа».

Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия «Об утверждении порядка предоставления бюджетных кредитов».

Приказ Минфина Абхазии «Об утверждении порядка предоставления отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия»

Приказ Минфина Абхазии «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета в текущем финансовом году».

17. Ресурсное обеспечение Программы в 2023 году определено Решением сопредседателей Межправкомиссии от 6 декабря 2022 года и отражено в бюджете 2023 г.

18. Целевые показатели 2022 года достигнуты за исключением уровня собираемости платежей за потребленную электроэнергию.

Достигнутые целевые показатели 2023 года будут сформированы по итогам завершения финансового периода.

Сведения о фактических макроэкономических показателях периода 2020-2022 годы:

Объем ВВП за 3 года вырос на 57% составил 54,9 млрд руб. в текущих ценах.

Доходы государственного бюджета выросли на 35% и составили 13,7 млрд руб. при этом собственные доходы за 3 года увеличились на 56% и составили 8 млрд руб. С учетом достижения параметров доходной части бюджета 2023 года рост составит более 65%. Согласно оперативным данным за 10 месяцев 2023 года администраторами выполнены годовые показатели поступлений налогов и таможенных платежей.

Рост заработной платы в бюджетной сфере составил 38% или 20 160 руб. Рост заработной платы в экономике составил 85% или 20 471 руб.

Также 1 ноября снижаются цены на нефтепродукты, в частности, на бензин АИ-92 снижение составит порядка 4,50 руб.

Об этом сообщает сайт главы государства.