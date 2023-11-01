БЕСЛАН ДЖОПУА ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА АБХАЗИИ
Новости Среда, 01 ноября 2023 17:46
Сухум. 1 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа указом президента от 1 ноября освобожден от должности первого вице-премьера Абхазии.
«В соответствии со статьей 5 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с «О Кабинете министров (правительстве) Республики Абхазия» освободить Джопуа Беслана Цибовича от должности первого вице-премьера Республики Абхазия согласно поданному заявлению», – говорится в указе.
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