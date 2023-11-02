ДЖАНСУХ НАНБА НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ
Новости Четверг, 02 ноября 2023 12:40
Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ. Указом президента Аслана Бжания Джансух Эдуардович Нанба назначен первым вице-премьером Республики Абхазия.
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