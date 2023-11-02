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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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ДЖАНСУХ НАНБА НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ

Новости Четверг, 02 ноября 2023 12:40
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Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ. Указом президента Аслана Бжания Джансух Эдуардович Нанба назначен первым вице-премьером Республики Абхазия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 02 ноября 2023 12:43

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