ГМС АБХАЗИИ ПРОВЕЛА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками 2-ого отдела УМК Государственной миграционно службы совместно с УВД по г. Сухум были проведены профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление нелегальных мигрантов, на территории Центрального рынка г. Сухум и прилегающей к нему территории. В ходе вышеуказанных мероприятий у 70 иностранных граждан было проверено наличие паспортов, сведений о месте временной регистрации на территории республики, наличие виз и разрешений на работу.
Из них преобладающее большинство граждане Республики Туркменистан, обучающиеся в Российской Федерации, а также граждане Республики Таджикистан и Узбекистана, осуществляющие трудовую деятельность в Абхазии.
Нарушение миграционного законодательства выявлено у 11 иностранных граждан, в результате чего составлено 11 протоколов об административном правонарушении по ч.1 статьи 172/4 и ч.1 статьи 172/6 КоАП Республики Абхазия, санкции данных статьей предусматривают наложение административного штрафа и выдворения за пределы Республики Абхазия.
Подобного рода проверки сотрудниками оперативных служб ГМС проводятся систематически.
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