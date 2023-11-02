ВЫЯВЛЕН САЙТ МОШЕННИКОВ
Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министерством туризма Республики Абхазия в ходе мониторинга интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Абхазию был выявлен сайт: HTTPS://ABAATA-HOTEL.RU/?YSCLID=LOD64RUKSF986707464
Министерство призывает туристов быть бдительными и проверять сведения о месте, где они хотят отдыхать, в официальном реестре объектов размещения https://sochi-bloknot.ru/news/abkhazskie-moshenniki-vymanivali-dengi-u-turistov--1665113?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop с официальными данными Минтуризма (HTTPS://WWW.MINTOURISM-RA.ORG/) в разделе:
Реестр объектов размещения на территории республики Абхазия. HTTPS://WWW.MINTOURISM-RA.ORG/ON-THE-MINISTRY/THE-REGISTER-OF-SUBJECTS-OF-TOURIST-INDUSTRY-OF-THE-REPUBLIC-OF-ABKHAZIA/