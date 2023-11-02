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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕН САЙТ МОШЕННИКОВ

Новости Четверг, 02 ноября 2023 16:30
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ВЫЯВЛЕН САЙТ МОШЕННИКОВ

Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министерством туризма Республики Абхазия в ходе мониторинга интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Абхазию был выявлен сайт: HTTPS://ABAATA-HOTEL.RU/?YSCLID=LOD64RUKSF986707464

Министерство призывает туристов быть бдительными и проверять сведения о месте, где они хотят отдыхать, в официальном реестре объектов размещения https://sochi-bloknot.ru/news/abkhazskie-moshenniki-vymanivali-dengi-u-turistov--1665113?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop с официальными данными Минтуризма (HTTPS://WWW.MINTOURISM-RA.ORG/) в разделе:

Реестр объектов размещения на территории республики Абхазия. HTTPS://WWW.MINTOURISM-RA.ORG/ON-THE-MINISTRY/THE-REGISTER-OF-SUBJECTS-OF-TOURIST-INDUSTRY-OF-THE-REPUBLIC-OF-ABKHAZIA/

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 02 ноября 2023 16:32

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