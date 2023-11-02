РОССИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА ПРОТОКОЛ О БЕСПОШЛИННОМ ВЫВОЗЕ ПРОПАНА В АБХАЗИЮ

Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ . Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами с Абхазией, который освобождает от таможенной пошлины поставки пропана из России в Абхазию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол, подписанный в Москве 16 мая 2023 года, включает пропан в перечень товаров, вывозимых из России в Абхазию без вывозной таможенной пошлины.

Данный протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимы поставки сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год, указывалось в пояснительной записке.

Об этом сообщают РИА Новости.

https://ria.ru/20231102/propan-1906925604.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop