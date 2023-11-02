ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ НА 2023 ГОД

Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента внесли изменения в закон «О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2023 год». Документ представил председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.

Изменение касается раздела «Другие общегосударственные вопросы». 25 млн рублей будут направлены на возмещение Пенсионному фонду России денег, которые были получены неправомерно родственниками умерших пенсионеров. Как известно, в Абхазии нередки случаи несвоевременной регистрации фактов смерти.

Раздел «Пенсионное обеспечение» увеличивается на 28 млн 660 тыс. рублей. Эта сумма будет направлена на единовременные выплаты (1 433 человека по 20 тыс. рублей), приуроченные к празднованию 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии, четырем категориям получателей:

семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии (на каждого нетрудоспособного члена семьи) – 21 млн 420 тыс. рублей;

семьям погибших добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии – 1 млн 420 тыс. рублей;

семьям погибших добровольцев с октября 1993 г. по декабрь 1994 г. – 80,0 тыс. рублей;

лицам, имеющим право на пенсию по инвалидности и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии, в т. ч.: персональным пенсионерам – 20 тыс. руб., инвалидам I группы – 20 тыс. руб., инвалидам II группы – 40 тыс. рублей, семьям погибших резервистов Вооруженных сил Республики Абхазия – 4 млн 380 тыс. рублей, семьям погибших военнослужащих срочной службы – 1 млн 280 тыс. рублей).

Депутаты проголосовали единогласно за предложенные изменения.

Измененный бюджет фонда по доходам составит 1,48 млрд рублей, а по расходам - 1, 53 млрд рублей.

В 2023 году дефицит бюджета Пенсионного Фонда составит 53 млн 660 тыс. рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета Фонда является остаток денежных средств на 1 января 2023 г. в сумме 53 млн 660 тыс. рублей.

Депутаты внесли изменения в закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2023 год». Документ представил руководитель фонда Энвер Чамагуа.

Изменения касаются увеличения расходной части бюджета Фонда репатриации по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на сумму 101 млн 781,7 тыс. руб.

Основная часть расходов направляется на финансовое обеспечение расходов, превышающих объем принятых бюджетных ассигнований, взятых Государственной комиссией по празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости и 15-летия Дня международного признания независимости Республики Абхазия на сумму 100 млн руб. и на установку Флагштока и Флага Республики Абхазия в с. Верхняя Эшера – 5 млн руб.

По подразделу «Строительство» раздела «Национальная экономика» увеличение составляет 37 млн 118, 3 тыс. руб. Эти средства направляются на завершение работ по восстановлению детского сада в с. Дранда Гулрыпшского района.

В 2023 году прогнозируется дефицит бюджета Фонда в объеме 162 млн 900 тыс. руб.

Источниками финансирования дефицита бюджета Фонда является остаток денежных средств Фонда на 1 января 2023 года.

Об этом сообщает Апсныпресс.