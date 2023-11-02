ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ВО ВТОРОМ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС АБХАЗИИ

Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента приняли во втором окончательном чтении проект Таможенного кодекса Республики Абхазия и законопроект «О введении в действие Таможенного кодекса Республики Абхазия». Проект регулирует порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, их декларирование, а также порядок совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров.

Таможенный кодекс определяет структуру таможенных органов, порядок уплаты таможенных платежей, специальных пошлин, проведение таможенного контроля после выпуска товара. Таможенный кодекс включает в себя 65 глав и 488 статей.

Согласно проекту закона «О введении в действие Таможенного кодекса Республики Абхазия», положения Таможенного кодекса в части, касающейся автоматизированной информационной системы уполномоченного органа Республики Абхазия в сфере таможенного дела и электронных документов, вступают в силу с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает Апсныпресс.