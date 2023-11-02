 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ВО ВТОРОМ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС АБХАЗИИ

Новости Четверг, 02 ноября 2023 16:48
Оцените материал
(0 голосов)
ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ВО ВТОРОМ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС АБХАЗИИ

Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором окончательном чтении проект Таможенного кодекса Республики Абхазия и законопроект «О введении в действие Таможенного кодекса Республики Абхазия». Проект регулирует порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, их декларирование, а также порядок совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров.

Таможенный кодекс определяет структуру таможенных органов, порядок уплаты таможенных платежей, специальных пошлин, проведение таможенного контроля после выпуска товара. Таможенный кодекс включает в себя 65 глав и 488 статей.

Согласно проекту закона «О введении в действие Таможенного кодекса Республики Абхазия», положения Таможенного кодекса в части, касающейся автоматизированной информационной системы уполномоченного органа Республики Абхазия в сфере таможенного дела и электронных документов, вступают в силу с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 02 ноября 2023 16:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ НА 2023 ГОД ПАРЛАМЕНТАРИИ СКОРРЕКТИРОВАЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2023 ГОД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.