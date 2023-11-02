ПАРЛАМЕНТАРИИ СКОРРЕКТИРОВАЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2023 ГОД

Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении изменения в республиканский бюджет на 2023 год. Общий объем консолидированного Государственного бюджета Абхазии на 2023 год по доходам прогнозируется в сумме 13 млрд 615 млн 933,9 тыс. рублей, по расходам – 15 млрд 932 млн 206,8 тыс. руб. Дефицит государственного бюджета уточнен в объеме 2 млрд 316 млн 272,9 тыс. рублей.