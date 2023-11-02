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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТАРИИ СКОРРЕКТИРОВАЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2023 ГОД

Новости Четверг, 02 ноября 2023 16:56
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ПАРЛАМЕНТАРИИ СКОРРЕКТИРОВАЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2023 ГОД

Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении изменения в республиканский бюджет на 2023 год. Общий объем консолидированного Государственного бюджета Абхазии на 2023 год по доходам прогнозируется в сумме 13 млрд 615 млн 933,9 тыс. рублей, по расходам – 15 млрд 932 млн 206,8 тыс. руб. Дефицит государственного бюджета уточнен в объеме 2 млрд 316 млн 272,9 тыс. рублей.

Произведено уточнение параметров доходной части Республиканского бюджета на 2023 год до 10 млрд 425 млн 326,9 тыс. рублей.

Объем расходов Республиканского бюджета на 2023 год также скорректирован в сторону увеличения на 720 млн 018,3 тыс. рублей и составит 12 млрд 301 млн 360,1 тыс. рублей. Дефицит Республиканского бюджета составляет 1 млрд 876 млн 33,2 тыс. рублей.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 02 ноября 2023 16:57

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