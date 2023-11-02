ПРЕЗИДЕНТ СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ ПО СУХУМУ

Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания совершил рабочую поездку по городу Сухум. В поездке приняли участие руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия и глава Администрации столицы Беслан Эшба. В ходе поездки глава государства ознакомился с восстановительными работами на участке улицы Ардзинба от перекрестка ул. Агумава до ул. Титова.

Беслан Эшба доложил, что ремонтно-восстановительные работы на данном участке дороги ведутся из собственных средств столичной Администрации и будут завершены к концу года.

«Улица находилась в плачевном состоянии. Район густонаселенный, людям приходилось ехать по объездной дороге, чтобы не попадать на разбитую улицу», – сказал Эшба.

Он также доложил президенту, что в ходе ремонта были заменены трубы, стоимость данного вида работ составила 38 млн рублей. В дальнейших планах -асфальтирование данного участка дороги, на которое потребуется около 15-18 млн рублей.

«Деньги у нас есть. Были очень сложные работы с канализацией, много обвалов, что усложняло работу», – отметил он.

Эшба сообщил, что работы, начатые в конце июля, планируется завершить в течение 10 дней.

Далее президент ознакомился с работами в парке им Т. Шамба.

Беслан Эшба рассказал о ходе текущих работ: «Мы отреставрировали 12 исторических столбов Индоевропейского телеграфа, которые ранее были демонтированы. В ближайшее время также установим 80 лавочек».

По словам директора муниципального учреждения «Горстройпроект» Астамура Пипия, реконструкция фонтана, расположенного в парке, находится на стадии завершения.

«В ходе проведения работ мы старались сохранить первоначальный облик фонтана. Объект будет сдан в эксплуатацию до 17 ноября», – сказал Пипия.

Беслан Эшба также добавил, что в следующем году в парке планируется установка карусели и ростовых кукол для детей.

Далее Аслан Бжания посетил новый пешеходный мост через реку Басла. Беслан Эшба сообщил о планах по установке двух лифтов с обоих концов моста.

«Ввиду отсутствия пандуса, мостом не могут пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями, а также пешеходы с детскими колясками и велосипедами», – сказал Эшба.

Президент поддержал идею установки лифтов, назвав их очень нужными для горожан и гостей столицы. Лифт на новом мосту через реку Басла установят в начале 2024 года.

Затем президент осмотрел Красный мост. Глава Администрации г.Сухум напомнил, что до ремонта отсутствовал целый пролет оригинальных чугунных ограждений. На сегодняшний день все работы завершены и перила восстановлены.

Следующими объектами ознакомления были смотровая площадка и фонтан на Сухумской горе. Астамур Пипия доложил Аслану Бжания о ремонтных работах на первой смотровой площадке.

«На крышу упало эвкалиптовое дерево, мы эту проблему устранили, сейчас работы близятся к завершению», – отметил он и добавил, что к концу ноября первая смотровая площадка будет полностью отремонтирована.

Далее он проинформировал главу государства о том, что чаша фонтана на Сухумской горе была сильно повреждена, но сейчас ее удалось восстановить. Ремонт фонтана, по его словам, завершится к концу года, а территория парка будет облагорожена.

Также президент ознакомился с ремонтными работами, проводимыми в Новом микрорайоне Сухума. Здесь проведена реконструкция центрального парка на ул. Агрба: уложена тротуарная плитка и асфальт, восстановлены остановки общественного транспорта.

Затем президент посетил Сухумский железнодорожный вокзал. Главный инженер АЖД Леонид Куруа проинформировал главу государства о восстановительных работах.

«Мы очистили здание вокзала изнутри и снаружи – вынесли весь мусор. Установили новые двери и застеклили окна, реконструировали парапеты», – сказал Куруа.

Он также сообщил, что у здания со времён войны отсутствует половина крыши. В планах восстановить кровлю вокзала до лета 2024 года и привести в порядок зал ожидания, до начала пассажирских перевозок.

«Все работы проводятся в соответствии с инструкциями из Министерства культуры, так как здание вокзала относится к объектам историко-культурного наследия», – подчеркнул он.

Президент отметил, что восстановление Сухумского вокзала – символ развивающегося общества.

«Это будет на пользу не только самому вокзалу, но и придётся по душе нашим гражданам. Это символ того, что наше общество развивается и встаёт на ноги. Вы смогли сохранить этот объект, подвергавшийся разрушению последние тридцать лет. Большое спасибо вам за это», – сказал он.

Об этом сообщает сайт главы государства.