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Абхазия Информ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ ПРОДЛЕНО ДО 31 ДЕКАБРЯ 2025 Г.

Новости Четверг, 02 ноября 2023 17:10
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СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ ПРОДЛЕНО ДО 31 ДЕКАБРЯ 2025 Г.

Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Абхазии ратифицировали протокол к российско-абхазскому соглашению о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Абхазии от 23 октября 2020 года».

Документ представил постоянный представитель президента в Парламенте Анри Барциц.

В соответствии со статьей 1 Протокола, действие Соглашения продлевается на срок до 31 декабря 2025 года. Также утверждаются план-график поэтапного повышения материально-технического обеспечения органов внутренних дел Абхазии на 2023-2025 годы и план-график поэтапного повышения денежного довольствия и социальных гарантий работников ОВД на 2023-2025 годы.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 02 ноября 2023 17:13

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