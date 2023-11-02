СРОК ДЕЙСТВИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ДО 10 ЛЕТ

Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента приняли в первом чтении изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия». Документ представил председатель комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия.

Он отметил, что данный законопроект предусматривает упорядочение и более чёткое разъяснение отдельных норм действующего закона, а также устранение существующих пробелов.

«Данным законопроектом предлагается внесение поправок в статьи 10 и 34 действующего закона «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия», а именно: увеличить срок действия выданного вида на жительство с пяти до десяти лет; установить перечень документов, выдаваемых Паспортным управлением МВД РА и его территориальными подразделениями, подтверждающих постоянное проживание иностранных граждан на территории Республики Абхазия в течение необходимого количества лет», – отмечается в пояснительной записке.

Депутаты единогласно проголосовали за предложенные изменения.

Об этом сообщает Апсныпресс.