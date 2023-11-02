ДЖАНСУХ НАНБА ПРИСТУПИЛ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

«Вчера я подписал два указа. Первый указ об освобождении по собственному желанию первого вице-премьера Беслана Джопуа. Хотел бы его поблагодарить. Он остается в нашей команде в качестве министра сельского хозяйства. Второй указ о назначении на должность первого вице-премьера Джансуха Нанба. Этот человек вам хорошо знаком. Надеюсь, эти кадровые изменения будут способствовать тому, что работа в правительстве и её ритм не будут нарушены, а будут способствовать решению стоящих перед нами задач», – сказал Бжания.

Беслан Джопуа пожелал Джансуху Нанба успехов и плодотворной работы.

Со своей стороны Джансух Нанба поблагодарил руководство страны за оказанное доверие.

«Я всячески буду стараться прикладывать свои усилия, знания и энергию для того, чтобы работа Кабинета министров была более плодотворной», – сказал он.

Указ о назначении Джансуха Нанба на должность первого вице-премьера был подписан президентом 1 ноября 2023 года.

Об этом сообщает сайт главы государства.