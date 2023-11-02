Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ . В Сочи прошло совместное совещание руководства МЧС Абхазии и Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по приграничному сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Делегацию МЧС Абхазии, в которую помимо министра Льва Квициния вошли начальник ПСЧ по охране Очамчырского района Мурман Пачулия и начальник службы собственной безопасности МЧС Леон Гусейнов, встретил временно исполняющий обязанности замначальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Виктор Бабенко.

В своем вступительном слове временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин отметил необходимость интенсификации приграничного сотрудничества двух стран, выработки конкретных планов мероприятий с участием абхазских и российских спасателей.

Руководство МЧС России рассматривает данный вопрос в качестве одного из приоритетных, опираясь на достигнутые ранее межведомственные соглашения.

В свою очередь глава спасательного ведомства Абхазии Лев Квициния подчеркнул, что дружеские, партнерские отношения между спасательными ведомствами наших двух стран прошли испытание временем, вышли на новый уровень и дальнейшее их развитие соответствует интересам как России, так и Абхазии. Особенно в контексте развития экономического сотрудничества двух стран, роста туристического потока, создания в нашей республике новых инфраструктурных проектов.

На совещании отмечалось, что в утвержденные ранее планы приграничного сотрудничества и обмену оперативной информацией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо внести коррективы по части наращивания числа совместных учений, тренингов, практических занятий личного состава по отработке совместных слаженных действий, обмену опытом по повышению профессионального уровня. В этой связи создаются рабочие группы, которые в течение двух недель должны представить обновленные планы приграничного сотрудничества.

По завершении совещания министр по ЧС Абхазии ознакомился с работой сочинского филиала центра управления кризисных ситуаций, а также осмотрел боксы, где дислоцируется пожарная и спасательная техника.