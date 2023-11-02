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Абхазия Информ

ВОСПИТАННИК ГУДАУТСКОЙ «РИЦЫ» СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЮФЛ-2

Новости Четверг, 02 ноября 2023 21:04
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ВОСПИТАННИК ГУДАУТСКОЙ «РИЦЫ» СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЮФЛ-2

Сухум. 2 ноября 2023. Абхазия-Информ. Воспитанник гудаутского футбольного клуба «Рица» Георгий Габлия стал серебряным призером Юношеской футбольной лиги-2 сезона-2023 в составе ПФК ЦСКА 2007 года рождения. ЦСКА одержали победу над командой «Чертаново».

Это уже второй комплект медалей у команды 2007 года рождения. Прошлой весной они забрали бронзу ЮФЛ-3.

Напомним, что в 2022 году Георгий Габлия стал победителем первенства России U-15 в составе ДЮСШ ПФК ЦСКА города Москвы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 02 ноября 2023 21:06

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