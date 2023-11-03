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Абхазия Информ

ГОДОВОЙ ПЛАН МНС ЗА 2023 Г. ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО НА 103%

Новости Пятница, 03 ноября 2023 17:05
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ГОДОВОЙ ПЛАН МНС ЗА 2023 Г. ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО НА 103%

Сухум. 3 ноября 2023. Абхазия-Информ. Вследствие целенаправленной работы Центрального Аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам, на 1 ноября 2023 года наблюдается выполнение и перевыполнение годового плана поступлении налоговых платежей на 2023 г.

Общий объем налогов и иных обязательных платежей, поступивших в государственный бюджет за 10 месяцев 2023 г. составил – 4 349 397,7 тыс. руб., при утвержденном плане на 2023 г. – 4 222 566,3 тыс. руб. Выполнение годового плана 2023 г. составило – 103%, а выполнение плана на 10 месяцев 2023 г. – 126%. Динамика роста за 10 месяцев 2023 г. в сравнении показателей текущего года с показателями аналогичного периода прошлого года – 120 %.

К текущему времени, фактическое поступление налоговых платежей, администрируемых МНС РА превысило плановые показатели на 2023 год на 126 831,4 тыс. руб.

Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам за октябрь текущего года составили – 880,2 млн руб. при плане – 593,3 млн руб. выполнение 148%.

За десять месяцев 2023 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 4 349,4 млн руб. при плане 3 438,8 млн руб. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 910,6 млн руб.

Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 120%, что в суммарном выражении – 711, 1 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за 10 месяцев 2023 года составили:

По г. Сухум – при плане 1 664,7 млн руб. поступило 2 001,8 млн руб. выполнение 120%.

По Гагрскому району – при плане 1 037,9 млн руб. поступило 1 455,7 мл руб. выполнение 140%.

По Гудаутскому району – при плане 312,0 млн руб. поступило 431,2 млн руб. выполнение 138%.

По Сухумскому району – при плане 98,4 млн руб. поступило 142,3 млн руб. выполнение 145%.

По Гулрыпшскому району – при плане 83,0 млн руб. поступило 117,1 млн руб. выполнение 141%.

По Очамчырскому району – при плане 169,1 млн руб. поступило 105,4 млн руб. выполнение 62%.

По Ткуарчалскому району – при плане 28,8 млн руб. поступило – 37,9 млн руб. выполнение 131%.

По Галскому району – при плане 44,8 млн руб. поступило – 58,0 млн руб. выполнение 129%.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 03 ноября 2023 17:11

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