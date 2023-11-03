 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РОССИЮ ИМПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ 1 ТЫС. ТОНН ЦИТРУСОВЫХ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 03 ноября 2023 17:14
Оцените материал
(0 голосов)
В РОССИЮ ИМПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ 1 ТЫС. ТОНН ЦИТРУСОВЫХ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 3 ноября 2023. Абхазия-Информ. Коммерческие партии цитрусовой продукции из Республики Абхазия начали поступать в Российскую Федерацию с середины октября. На сегодняшний день сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен таможенный контроль в отношении 1 120 тонн мандаринов. Кроме цитрусовых предприниматели активно ввозят фейхоа (261 тонна), лимоны (73 тонны), хурму (32 тонны).

Всего из  Абхазии импортировано порядка 1,5 тысяч тонн сельхозпродукции.

Необходимые таможенные операции в отношении цитрусовых, которые относятся к скоропортящейся продукции, проводятся в приоритетном порядке, в максимально сжатые сроки.

В этом сезоне объемы поставок прогнозируются не ниже уровня прошлого года – порядка 40 тысяч тонн плодов.

Об этом сообщает сайт сочинской таможни.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 03 ноября 2023 17:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГОДОВОЙ ПЛАН МНС ЗА 2023 Г. ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО НА 103% В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ ТАМОЖЕННИКОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.