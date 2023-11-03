В РОССИЮ ИМПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ 1 ТЫС. ТОНН ЦИТРУСОВЫХ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 3 ноября 2023. Абхазия-Информ . Коммерческие партии цитрусовой продукции из Республики Абхазия начали поступать в Российскую Федерацию с середины октября. На сегодняшний день сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен таможенный контроль в отношении 1 120 тонн мандаринов. Кроме цитрусовых предприниматели активно ввозят фейхоа (261 тонна), лимоны (73 тонны), хурму (32 тонны).

Всего из Абхазии импортировано порядка 1,5 тысяч тонн сельхозпродукции.

Необходимые таможенные операции в отношении цитрусовых, которые относятся к скоропортящейся продукции, проводятся в приоритетном порядке, в максимально сжатые сроки.

В этом сезоне объемы поставок прогнозируются не ниже уровня прошлого года – порядка 40 тысяч тонн плодов.

Об этом сообщает сайт сочинской таможни.