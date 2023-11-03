В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ ТАМОЖЕННИКОВ

Сухум. 3 ноября 2023. Абхазия-Информ . В Москве, в Федеральной таможенной службе России состоялась встреча первого зампредседателя ГТК Республики Абхазия Алиаса Лабахуа с заместителем руководителя ФТС России Владимиром Ивиным.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили актуальные вопросы Программы формирования общего социального экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации, вопросы, связанные с взаимодействием приграничных таможенных служб в целях упрощения и ускорения осуществления таможенных формальностей при перемещении товаров через таможенную границу Республики Абхазия и Российской Федерации.

Стороны отметили необходимость продолжения реализации курса, направленного на дальнейшее развитие сотрудничества по перспективным направлениям совместной деятельности между ГТК Республики Абхазия и ФТС России.