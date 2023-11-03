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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ С ПОЛПРЕДОМ АБХАЗИИ В ТУРЦИИ

Новости Пятница, 03 ноября 2023 18:33
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СОВЕЩАНИЕ С ПОЛПРЕДОМ АБХАЗИИ В ТУРЦИИ

Сухум. 3 ноября 2023. Абхазия-Информ. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба провел совещание с Полпредом Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахимом Авидзба в онлайн формате. В ходе совещания обсуждались вопросы активизации взаимодействия с соотечественниками, проживающими в Турции.

Министром был сделан акцент на том, чтобы это общение имело предметный характер и касалось социально-экономического развития Абхазии.

«Мы с вами обсуждали вопросы, связанные с нашими контактами с Северным Кипром. Здесь открываются определенные перспективы инвестиционного взаимодействия и обмена опытом», – отметил министр.

Также Инал Ардзинба сообщил, что МИД Абхазии находится в активном контакте с представителями Палестины в РФ.

«Турция занимает активную позицию по этому вопросу, поэтому прошу вас, информируйте нас о позиции руководства Турции», – подчеркнул министр.

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