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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

В МИДЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ

Новости Пятница, 03 ноября 2023 18:36
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В МИДЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ

Сухум. 3 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел совещание с председателем Попечительского совета «Международной Ассоциации экономического развития» Олегом Фирером в онлайн формате.

Совещание было посвящено установлению инвестиционных, экономических контактов между Республикой Абхазия и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также созданию двустороннего делового совета.

Кроме того, стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 03 ноября 2023 18:37

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