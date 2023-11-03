В МИДЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ
Новости Пятница, 03 ноября 2023 18:36
Сухум. 3 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел совещание с председателем Попечительского совета «Международной Ассоциации экономического развития» Олегом Фирером в онлайн формате.
Совещание было посвящено установлению инвестиционных, экономических контактов между Республикой Абхазия и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также созданию двустороннего делового совета.
Кроме того, стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.