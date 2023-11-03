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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Пятница, 03 ноября 2023 18:57
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ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 3 ноября 2023. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мецхулава приняла участие в совместной видеоконференции по сотрудничеству предпринимателей Республики Абхазия и Санкт-Петербурга. С абхазской стороны в ней участвовали главы администрации г. Сухума Беслан Эшба, замминистра по курортам и туризму Астамур Барциц, замглавы администрации столицы Леон Кварчия, представители туристического бизнеса, а также торговый представитель России в Абхазии, Залина Кобесова.

Российскую сторону представляли вице-президент СПб ТПП Екатерина Лебедева, начальник отдела регионального торгово-экономического сотрудничества Дмитрий Аплеснин из комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и представители туристических компаний северной столицы.

После презентации экономического потенциала Абхазии в рамках встречи обсуждалась деятельность республиканских туристических объектов, вопросы логистики, размещения производств по крупноузловой сборке и возможность реконструкции городских продовольственных рынков на территории Абхазии.

Кроме того, речь шла об участии Санкт-Петербургских компаний в бизнес-миссии в Республику Абхазия, в ноябре 2023 года.

Выступая перед участниками видеоконференции, президент ТПП Тамила Мерцхулава отметила высокую значимость развития взаимоотношений между торгово-промышленными палатами Абхазии и Санкт-Петербурга, которые были установлены еще до официальных отношений.

«Все эти годы мы действуем на принципах партнерства и учета интересов друг друга, способствуем расширению торгово-экономического сотрудничества, принимаем участие в различных мероприятиях на территории наших государств», – подчеркнула президент ТПП.

Она предложила представителям Санкт-Петербурга обратить внимание на сферу торговли, возможности инвестирования и реализацию совместных проектов, развитие перерабатывающей отрасли и логистику.

Что касается приезда бизнес-миссии в Абхазию, то, по словам Тамилы Мерцхулава, Торгово-промышленная палата готова оказать ее участникам содействие в поиске партнеров и организации встреч с коллегами и посещение предприятий по интересам.

«Мы считаем, что бизнес-миссия поможет оценить потенциал рынка Абхазии, а также будет способствовать реализации возможных совместных проектов и расширению сотрудничества», – резюмировала президент ТПП.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 03 ноября 2023 19:00

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