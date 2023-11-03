«САМШИТОВАЯ РОЩА» ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ВО БЛАГО ВСЕХ, А НЕ НЕКОТОРЫХ

Сухум. 3 ноября 2023. Абхазия-Информ . 30 октября 2023 г. ряд оппозиционных политических и общественных организаций распространили заявление, в котором руководство Республики Абхазия обвиняется в попытке рейдерского захвата пансионата «Самшитовая роща». Союз партий и общественных объединений Республики Абхазия выступил с ответным заявлением, в котором говорится:

Прежде всего, вызывает недоумение обвинение в «рейдерском захвате» пансионата. Авторы заявления замалчивают очевидный факт. Заказчиком строительства «Самшитовой рощи» и ее владельцем был КГБ СССР. В 2023 году Госкомимущества удовлетворило обращение Службы государственной безопасности Республики Абхазия, передав в управление СГБ имущественный комплекс пансионата «Самшитовая роща», в соответствии с ведомственной принадлежностью данного объекта в период Абхазской АССР. Таким образом, пансионат, продолжая являться государственной собственностью, был возвращен под оперативное управление не каким-либо отдельным гражданам, не олигархам и не третьим лицам, а Службе государственной безопасности Республики Абхазия. Пансионат «Самшитовая роща» был и остается государственной собственностью, этот факт неоспорим», – отмечается в заявлении Союза партий и общественных объединений Абхазии.

Что касается истории вопроса, то 2 июня 1999 года Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия №118 госкомпания «Абхазкурорт» передала имущество пансионата «Самшитовая роща» со своего баланса на баланс Госкомимуществу. Госкомимуществу было поручено ликвидировать госпредприятие «Самшитовая роща», а имущество пансионата предоставить в аренду ООО «Анакопия» сроком на 15 лет.

При этом следует отметить, что передача пансионата в аренду в 1999 году прошла с многочисленными нарушениями. Эти нарушения стали предметом расследования парламентской комиссии в составе депутатов Кецба В. И., Смыр В. А., Кецба Т. И. Результаты расследования парламентской комиссии были опубликованы в газете «Нужная» от 20 декабря 1999 г. Согласно произведенному расследованию, комиссия сочла необходимым признать незаконным и отменить Постановление Кабинета Министров от 2 июня 1999 года. Однако решение парламентской комиссии осталось без должного реагирования.

Далее, 31 июля 2014 года было заключено новое соглашение между Госкомимуществом и арендатором о продлении срока аренды до 8 сентября 2039 года. Стоит отметить, что оно состоялось после, а возможно и вследствие печально известных событий 27 мая 2014 года.

Также вызывает недоумение молчание авторов заявления о серьезных нарушениях, выявленных в ходе налоговых проверок пансионата в период с 1 января 2020 по 1 января 2023 г. Речь идет о неуплате налогов и сборов, сокрытии доходов, занижении налога на имущество и занижении налогооблагаемой прибыли на общую сумму свыше 133 миллионов рублей. По всей видимости, это молчание обусловлено попыткой опротестовать нарушения в судебных органах. Видимо, поэтому арендаторы санатория и противятся дальнейшей проверке финансовых документов правоохранительными органами.

Нежелание допустить представителей правоохранительных органов к финансовой отчетности может свидетельствовать о том, что арендаторам «Самшитовой рощи» есть, что скрывать от народа Абхазии.

Авторы заявления также молчат о невероятно низкой стоимости арендной платы за санаторный комплекс – 3 800 000 рублей в год. Исходя из характеристик объекта, количества отдыхающих и стоимости услуг можно утверждать, что эта стоимость является фактическим подарком государства отдельно взятым гражданам, извлекающим сверхприбыли из государственной собственности и не желающим направлять их в государственный бюджет. К примеру, аренда офисного помещения площадью 500 м² у частного собственника стоит 3 000 000 рублей ежегодно, а пансионат «Самшитовая роща», учитывая его площади, арендуется частными лицами у государства за стоимость в 72 раза меньшую!

Так продолжаться не должно. Союз партий и общественных объединений Республики Абхазия исходит из убеждения, что все без исключения граждане Республики Абхазия, вне зависимости от их прошлых и настоящих заслуг, обязаны своевременно, в полном объеме уплачивать налоги и сборы, и нести установленную законом ответственность за сокрытие или уход от уплаты налогов. Любой предприниматель, эксплуатирующий принадлежащий государству объект на условиях аренды, должен оплачивать ее актуальную рыночную стоимость, а не наслаждаться исключительной льготной расценкой для извлечения сверхприбылей в собственный карман. Государство должно получать максимум прибыли со всех сданных в аренду частным лицам объектов.

Союз партий и общественных объединений Республики Абхазия обращает внимание граждан на то, что политизация данной проблемы авторами заявления нацелена на увод внимания общества от нарушений, выявленных в ходе налоговой проверки. Голословные обвинения руководства страны в мыслимых и немыслимых нарушениях преследуют цель увести общественное внимание от нежелания арендаторов подвергнуться финансовой проверке санатория по итогам выявленных нарушений и выплачивать адекватную, а не льготную аренду в государственный бюджет Республики Абхазия.

Союз партий и общественных объединений Республики Абхазия не приемлет язык угроз, ультимативных заявлений и высказываний о «персональной ответственности» руководителей государственных органов и государства в целом. Напоминаем, что ответственность устанавливается законами Республики Абхазия, а не отдельными организациями и политическими активистами.

Исходя из принципа равенства всех граждан Абхазии перед Конституцией и Законами, Союз партий и общественных объединений нацелен на конструктивный диалог между сторонами. При этом считаем необходимым напомнить, что Президент Республики Абхазия избран на всенародном голосовании и оскорбительные высказывания в его адрес являются формой проявления неуважения к народу, Законам и Конституции Республики Абхазия.

Конструктивный диалог по всем сложным вопросам – лучшая форма решения проблем и проявления уважения ко всему народу Республики Абхазия – прямого и единственного собственника санаторного комплекса «Самшитовая роща».