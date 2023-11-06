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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ОТКРОЕТСЯ СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ АЖВЕЙПШАА

Новости Понедельник, 06 ноября 2023 16:37
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В ОЧАМЧЫРЕ ОТКРОЕТСЯ СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ АЖВЕЙПШАА

Сухум. 6 ноября 2023. Абхазия-Информ. В пятницу 10 ноября на Приморской набережной города Очамчыры состоится открытие скульптурной композиции из металла посвящённой Ажвейпшаа. Композиция раскроет непривычный для современника образ абхазского Божества лесов, животных, дичи и покровителя охоты, который по мнению автора, не противоречит материалам научных изысканий абхазских краеведов и этнографов.

Художник скульптор ГенЭрген (Геннадий Ромин-Гамгия), состоит в Союзе художников Абхазии. Он известен как автор триптиха «Маска Диоскуров», переданной Министерству культуры Абхазии и размещенной в Национальной библиотеке имени И.Г. Папаскир, а так же недавней скульптуры «Ручание Дельфина» установленной на набережной Очамчыры в День города.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 06 ноября 2023 16:57

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