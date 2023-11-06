В ОЧАМЧЫРЕ ОТКРОЕТСЯ СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ АЖВЕЙПШАА

Сухум. 6 ноября 2023. Абхазия-Информ . В пятницу 10 ноября на Приморской набережной города Очамчыры состоится открытие скульптурной композиции из металла посвящённой Ажвейпшаа. Композиция раскроет непривычный для современника образ абхазского Божества лесов, животных, дичи и покровителя охоты, который по мнению автора, не противоречит материалам научных изысканий абхазских краеведов и этнографов.

Художник – скульптор ГенЭрген (Геннадий Ромин-Гамгия), состоит в Союзе художников Абхазии. Он известен как автор триптиха «Маска Диоскуров», переданной Министерству культуры Абхазии и размещенной в Национальной библиотеке имени И.Г. Папаскир, а так же недавней скульптуры «Ручание Дельфина» установленной на набережной Очамчыры в День города.