РОССИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕТОК В АБХАЗИЮ

Сухум. 6 ноября 2023. Абхазия-Информ. Пресс-служба «Черноморэнерго»: сообщает: с 5 ноября осуществляется поставка электроэнергии из Российской Федерации в энергосистему Абхазии.

Переток обеспечивает энергоснабжение западной и центральной части республики. Однако, в связи с понижением уровня воды в Джварском водохранилище и недостаточным объемом притока воды, возможны ограничения на подачу электроэнергии по всей территории Абхазии.