РОССИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕТОК В АБХАЗИЮ
Новости Понедельник, 06 ноября 2023 16:46
Сухум. 6 ноября 2023. Абхазия-Информ. Пресс-служба «Черноморэнерго»: сообщает: с 5 ноября осуществляется поставка электроэнергии из Российской Федерации в энергосистему Абхазии.
Переток обеспечивает энергоснабжение западной и центральной части республики. Однако, в связи с понижением уровня воды в Джварском водохранилище и недостаточным объемом притока воды, возможны ограничения на подачу электроэнергии по всей территории Абхазии.
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